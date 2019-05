Requena será el centro de las políticas del turismo de interior gracias al futuro CdT»

Mario Sánchez González se licenció en Economía por la Universitat de València con premio extraordinario. Cumplirá 31 años el próximo 27 de junio y acaba de lograr una victoria histórica en Requena

Mario Sánchez González se licenció en Economía por la Universitat de València con premio extraordinario. Cumplirá 31 años el próximo 27 de junio y acaba de lograr una victoria histórica en Requena

«Hemos logrado una victoria histórica porque por primera vez un partido ha logrado 13 de los 21 concejales en Requena -explica el alcalde electo del PSOE- pero lo más importante de esta mayoría absoluta es que tenemos que ser más humildes, trabajar con mayor intensidad y responsabilidad si cabe, gobernar para todo el mundo y estar a la altura del gran encargo que nos han hecho nuestros ciudadanos», comenta Mario Sánchez.

¿Cuál va a ser la primera medida que va a adoptar?

En realidad, se trata de un conjunto de medidas para ejecutar una serie de proyectos que ya habíamos desarrollado en el anterior mandato como la puesta en marcha del centro de día que contará con 50 plazas y para el que estamos culminando los últimos trámites administrativos. Esta es una reivindicación histórica de los requenenses.

¿Por qué es tan importante la denominada Carretera de la Vega?

Esta carretera une Requena con Utiel y pasa por diversas aldeas. Tras 4 años de trabajo, hemos conseguido que Diputación asuma su titularidad y que invierta casi 1,5 millones en su rehabilitación integral.

¿Qué logros han conseguido para los agricultores?

Hemos trabajado mucho con la DO del Cava y la DO Utiel-Requena, además de con los agricultores y con la IGP del embutido de Requena. En particular, para potenciar más si cabe nuestros productos. Entre otras medidas, hay que mantener en perfecto estado los caminos rurales para los accesos a las viñas y estamos trabajando con Conselleria para que se puedan implantar nuevas bodegas en Requena, en entornos rurales y no solo en los polígonos industriales. Para crear más riqueza y empleo.

¿Van a ser un referente en turismo?

Requena va a ser el referente de las políticas de turismo del interior de València gracias a la instalación del futuro Centro de Turismo que dinamizará el sector con charlas, cursos y eventos de toda clase. Además, crearemos el Patronato de Turismo para aunar los esfuerzos de todos los agentes implicados.

¿Tenderá la mano a otros grupos políticos municipales?

Pese a contar con mayoría absoluta quiero tender la mano a todos los partidos políticos pero en especial a dos personas brillantes como son Juan García, de Podemos, y Faustino Navarro, de Ciudadanos. Me gustaría que estuvieran en el gobierno municipal y tocará hablar y negociar. Luego ellos deberán decidir qué hacen.