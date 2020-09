Rocío Gea Pérez desapareció hoy hace tres días en Requena. Desde entonces, la familia y amigos realizan batidas por la zona donde se perdió su rastro acompañados por vecinos. La Guardia Civil ha desplegado un helicóptero en la zona para encontrar a esta mujer de 43 años, como puede verse en el vídeo que acompaña a esta información. Según ha podido saber esta diario, esta misma mañana han cambiado el rumbo de la búsqueda.

La última pista sobre Rocío Gea Pérez la sitúa acudiendo al funeral de su primo, que murió aplastado por un tractor el martes, un día antes de la desaparición de la mujer. Sobre las 10.30 horas, Rocío comentó a su hijo que se marchaba al entierro con total normalidad, pero ningún asistente al sepelio vio a la mujer. En las 72 horas que han transcurrido desde entonces, nadie ha vuelto a tener señales de Rocío.

"Dónde estará mi Rocío y qué le estarán haciendo…", se pregunta la madre de la mujer desaparecida.

"Seguimos buscando a Rocío", ha escrito Rosario G. la cuñada de la mujer desaparecida en una carta publicada en Facebook donde muestra la desesperación de una familia. En el escrito, la cuñada de la mujer desaparecida en Requena relata una conversación que ha mantenido con la madre de Rocío y que, asegura, se le "han marcado a fuego en el corazón". La madre de Rocío, según detalla Rosario G., se pregunta "dónde estará mi Rocío y que le estarán haciendo…". "¿Qué le dices a una madre en un momento así?", se pregunta la cuñada de Rocío, que asegura en el escrito que la madre de la mujer desaparecida no se mueve de casa "no sea que venga mi Rocío y yo no esté".

Una búsqueda sin descanso

En su escrito en Facebook, Rosario G. describe a Rocío Gea como una mujer "risueña y activa" con dos hijos y "un entorno familiar que para muchos sería envidiable" en lo que describe como "una familia humilde, pero llena de amor". "Sin consuelo ni descanso" y "buscando sin parar" se encuentra la familia de esta vecina de Requena que "con paciencia y resignación" y "sin rendirse ni un momento". El marido de Rocío, relata su cuñada, tiene la "esperanza de volver a encontrar su mirada cada mañana" por lo que no "desfallece" en la búsqueda.

Rosario G. anima a "nunca jamás perder la esperanza" de encontrar a Rocío para que "los hermanos se reencuentren, su marido y sus hijos la abracen y mi suegra pueda volver a mirarla y decirle: 'hija te quiero'".

La cuñada de Rocío Gea Pérez anima a colaborar con las labores de búsqueda de la mujer en Requena, pero también a compartir la información de los medios. "Aunque espero que sea más pronto que tarde, sé que tengo que estar preparada para cualquier distancia en el tiempo", concluye el escrito.