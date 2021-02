La agrupación "Pueblos con el tren" tuvo anoche su primera reunión para reafirmar la causa que les une: recuperar el servicio suspendido entre Valencia, Cuenca y Madrid, con especial afección al tramo entre Utiel y Cuenca, donde no existe una alternativa de transporte para desplazarse por los pueblos que la línea de ferrocarril atraviesa. Quieren recuperar la línea y restablecer los servicios de antes de la pandemia (tres al día), modernizar el trazado para acortar los tiempos del trayecto y diversificar los usos de la línea para que además de transportar a personas, se le de un uso de mercancías y venderlo como un recurso turístico.

El ferrocarril València-Cuenca-Madrid quedó suspendido el día 8 de enero a causa del temporal Filomena. Sin embargo, los municipios afectados sospechan que esta pueda ser la excusa perfecta para cancelar una línea que vertebra el interior de la provincia de València y la de Cuenca con Madrid. En concreto, son siete los municipios valencianos por donde discurre esta vía: Loriguilla, Chiva, Buñol, Requena, San Antonio de Requena, Utiel y Camporrobles.

'Pueblos con el tren' pide a Adif para que se diversifique el uso del ferrocarril: además de transportar personas, podría usarse como medio para trasladar mercancías y además, darle un uso turístico ya que el recorrido es uno de los más bonitos de España

De todos ellos, Camporrobles es el más afectado por la suspensión del recorrido porque deja a este municipio sin transporte público con València, con Cuenca o Madrid. El resto de localidades dispone de la línea de cercanías C3 que, aunque deficitaria (tarda 2 horas en cubrir el trayecto València-Utiel), funciona y da servicio a los residentes de estos municipios. Sin embargo, Camporrobles está completamente abandonado en cuanto a transporte ferroviario se refiere y sin posibilidad de que sus vecinos y vecinas se desplacen a Utiel al instituto o a Requena al hospital. "Tenemos gente sin carnet de conducir, tanto mayores como jóvenes, que no tienen en estos momentos alternativas para desplazarse a otras localidades si no es que alguien les pueda llevar", señala la alcaldesa, Inmaculada Alemany.

Hasta antes de la pandemia, había tres frecuencias que pasaban por Camporrobles: a las 11 de la mañana hacia València, a las 5 de la tarde desde València y a las 21:30 horas que llegaba a la capital de provincia a media noche. "En pandemia eliminaron la nocturna, pero ahora directamente no tenemos ninguna", señala la alcaldesa de En Positivo (coalición de PSPV e EUPV). Alemany también apunta a que ahora, con las restricciones valencianas derivadas de la pandemia de covid-19, "los jóvenes que tenemos estudiando en València no pueden venir los fines de semana a casa si no es porque vamos nosotros a recogerles o tienen ellos sus propios vehículos, siempre que salgan de la ciudad antes de las 3 de la tarde". "Siempre nos olvidamos de los pueblos", lamenta Alemany.

"Sabemos que es una línea sin rentabilidad económica, pero Adif no puede olvidarse de la rentabilidad social", explica Alemany. De hecho, la plataforma Pueblos con el Tren quieren potenciar esta línea como un recurso turístico, ya que es uno de los recorridos más bonitos de España, además de utilizarla para transporte de mercancías. Eso sí, antes tendrían que modernizar todo el trazado ya que las traviesas son de hace más de 50 años.

La reunión de anoche sirvió para dejar claras las reivindicaciones al Gobierno y a Adif pero también para dividirse las tareas y tratar de llegar a cuantos más ayuntamientos, mejor.

Ayer, en la reunión online participaron 25 municipios, la mayoría de ellos conquenses y madrileños. Sin embargo, el Ayuntamiento de València se ha adherido a las reivindicaciones de esta plataforma, como el de Madrid, y esperan que tantos otros se unan aunque directamente no estén afectados. Es el caso de Utiel, cuyo alcalde, Fernando Benlliure, alcalde de Utiel, quien defiende la existencia de este ferrocarril aunque reconoce que el 90 % de los residentes utielanos usuarios del tren toman el cercanías a València. A Cuenca no es un recorrido demasiado empleado aunque, pese a todo, "entendemos que se debe mantener todo el trayecto".

De hecho, en la provincia de Cuenca, sin esta línea no hay una conexión directa entre los pueblos y València. El ave es una línea directa entre Cuenca ciudad y la capital valenciana, pero los pueblos quedan desamparados para ir a cualquiera de las dos capitales.El alcalde de Arguisuelas, Dani García, asegura que los estudiantes universitarios que cursan sus carreras en València "no tienen forma ahora de volver a casa", tanto los que viven en Arguisuelas como los que son de Carboneras de Guadazaón, Villoras o Cardenete, entre muchos otros municipios afectados. Además, hay que tener en cuenta que de estos pueblos hay mucha gente residente en València que viven y trabajan aquí aunque mantengan su casa familiar en estas localidades conquenses, por lo que ahora "ni pueden venir ni pueden volver a sus casas habituales", señala García.

De hecho, en la reunión de ayer, los municipios consideran que la línea convencional València-Cuenca-Madrid "demuestra la importancia que tiene el tren para las ciudades y, sobre todo, para los municipios pequeños, para el mundo rural", que tanto se intenta preservar, aunque no siempre con los recursos suficientes.