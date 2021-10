La plaza de toros de Utiel, en ruinas en medio de una disputa con la propiedad

El consistorio firmó un convenio con los 103 propietarios del inmueble que conforman la sociedad en 1992, y que ha sido renovado por 4 gobiernos municipales desde entonces. El ayuntamiento recibe los derechos de explotación del recinto a cambio de «el mantenimiento de la Plaza de Toros en perfecto uso, así como la conservación de las instalaciones existentes», según reza el texto al que ha tenido acceso este diario. Este convenio sigue vigente hasta el año 2038.

Pero en abril de 2020 unas fuertes lluvias provocaron daños importantes en la cubierta de la plaza y hundieron gran parte del tejado dejándolo en ruinas. Este es el punto de la discordia y por el cual a día de hoy los daños siguen sin arreglarse mientras el techo de la plaza sigue hundido y el recinto en desuso. La Sociedad Taurina, en vista de que el ayuntamiento no actuaba, reclamó a este el cumplimiento del convenio, pero el consistorio se niega a pagar las obras de la cubierta ya que se trata de un daño estructural y son labores de rehabilitación, no de mantenimiento, con lo cual no están obligados a correr con el coste de la reparación, según explica el alcalde de Utiel Fernando Benlliure.

Desde la Sociedad Taurina, por su parte, han presentado una queja al Defensor del Pueblo que ayer fue admitida a trámite, con lo que el organismo reclamará documentos al consistorio. Ni ayuntamiento ni sociedad taurina han llegado a un acuerdo pese a las reuniones y las conversaciones, que fluyen ahora mismo por medio de un abogado.

El consistorio ya ha tomado medidas al respecto y ha aprobado un procedimiento de ejecución subsidiaria, por el cual (si la sociedad no presenta alegaciones en diez días) se hará cargo de las obras para rehabilitar la plaza de toros pero pasará la factura a los propietarios. «Los casi 190.000 euros ya están en los presupuestos del año que viene y el proyecto encargado a un arquitecto» explicó el alcalde del municipio. Para Benlliure, el consistorio no es responsable de pagar estas obras. «Si tú eres el inquilino de un piso estás obligado a mantenerlo en buen estado, pero no a pagar la rehabilitación si se te hunde el techo, eso es responsabilidad del propietario», explica. Además, añade que la prioridad del ayuntamiento siempre ha sido mantener el inmueble en buen estado.

Ahora mismo la plaza de toros presenta un estado completamente desatendido, con la hierba invadiendo corrales y gradas en completo desuso. Desde el consistorio justificaron el mal estado explicando que es un momento puntual “ya que la plaza sigue sin poder usarse” y “los funcionarios municipales pueden ponerse a trabajar en otras cosas”. Según explicó la concejala de cultura Paula, en el momento se arregle la cubierta la plaza recuperará su estado normal para seguir celebrando espectáculos de todo tipo.