Con el lema Agricultura. Profesión de futuro. Esencial, única y nuestra, la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino ha realizado esta campaña para defender y poner en valor el sector primario, tan importante para la comarca. La actuación se desarrollará a través de cartelería, folletos, medios comarcales y redes sociales en los próximos meses. La creatividad se ha basado en testimonios reales de mujeres y hombres que han hecho una apuesta por la agricultura y/o la ganadería como profesión. A lo largo de una serie de vídeos conoceremos las razones que los llevaron a optar por estas profesiones, así como las ventajas e inconvenientes que han encontrado o encuentran en su día a día.

Nueve testimonios de perfiles diversos

Se trata de mujeres y hombres de cada uno de los municipios de la comarca, con edades y motivaciones distintas, formados en diferentes disciplinas, que optaron por continuar con la profesión de sus antepasados al terminar sus estudios básicos o que en su día dejaron la comarca para estudiar y trabajar en la ciudad y luego volvieron a su origen.

Todos ellos nos cuentan que estamos ante una profesión de futuro poco reconocida socialmente. Hoy en día, la imagen del agricultor sigue siendo la de “alguien que no ha sido capaz de hacer otra cosa” o que es “un paleto”; algo que la convierte en una profesión no aspiracional para los más jóvenes. Los agricultores también coinciden en que la agricultura está gestionada desde los despachos de la ciudad, muy alejados de la realidad del campo. Encuentran dificultades por el exceso de burocracia o impedimentos para emprender desde cero. No obstante, todos ellos coindicen en que:

Estos hombres y mujeres se sienten orgullosos y satisfechos de su profesión y confiesan ser felices rodeados de naturaleza, sintiéndose libres, conectados con los ritmos de los días y las estaciones, criando a sus hijos en el medio rural y conservando lo que sus antepasados sembraron y cultivaron.

Todos ellos hacen un llamamiento para que se dote al medio rural con las infraestructuras y servicios necesarios que permitan a los jóvenes y familias con niños quedarse, volver o venir a desarrollar sus vidas en el territorio.

Esta campaña nace desde la Mesa Sectorial de Agricultura constituida desde el Proyecto Experimental de Empleo ADAPT@+T 21, enmarcado en el programa AVALEM TERRITORI de LABORA, siguiendo los objetivos fijados por el Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local impulsado por la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino y los nueve municipios de la comarca: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.