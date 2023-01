La Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica ha impuesto una sanción a Iberdrola de 68.667 euros por la muerte de un buitre leonado en 2019 en el término municipal de Utiel. El animal se electrocutó al apoyarse en un poste de electricidad que no estaba protegido debidamente para evitar estos accidentes de aves rapaces, que se posan sobre estas instalaciones para divisar a sus presas.

Según consta en el documento de la infracción, que data de octubre, se trata de una infracción grave contra el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que consiste en la "muerte no autorizada de especies de flora y fauna incluidas en el listado de especies en régimen de protección especial", tal como se recoge en el artículo 80 de la ley. Además, se le imponen 400 euros por los daños y perjuicios "que no se pueden reparar".

Se trata de una denuncia casi histórica, pues la última sanción interpuesta a una compañía eléctrica fue en 2014, pese a que cada año, según las asociaciones vinculadas con el entorno natural, mueren un millar de aves por esta causa. Así lo confirma Toni Castillo, fundador de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia (Adensva) que tiene su atención puesta sobre la electrocución de aves. Castillo afirma que fueron ellos quienes recurrieron la sanción primera, que solo les reclamaba a Iberdrola 1.500 euros. Tras las alegaciones, la consellería fijó la cantidad final de 68.667 euros, una cantidad que al menos "puede hacer que los responables actúen en la prevención y no como reacción".

Según informa Castillo e Iberdrola confirma, el poste donde este buitre leonado murió ha sido ya reparado. Sin embargo, en Adensva lamentan que sea un arreglo puntual, y no sobre el total de la línea eléctrica como queda recogido en una sentencia emitida por el Tribunal Supremo.

De hecho, Castillo explica que la ley autonómica actual es muy laxa para estos accidentes. "Solo se abre un expediente a la compañía eléctrica o al particular titular de la infraestructura con la segunda muerte certificada de un animal", señala. En este caso de Utiel, el primer buitre murió en 2015 y según marca la ley valenciana, no hay ninguna consecuencia. Solo se abre un expediente cuando muere un segundo ejemplar, que fue en 2019 y quedó patente que se había electrocutado al no estar los cables cubiertos.