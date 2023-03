Parece que la pandemia de Covid-19 forma parte ya de otro mundo pero todavía quedan coletazos de lo que ocurrió. En Utiel, las Fallas de 2023 son las de la verdadera normalidad y recuperan algo que no pudieron celebrar el año pasado: los premios a los monumentos falleros. Este año recuperan la tradicional competición entre las tres comisiones falleras, en categoría grande e infantil, después de dos años donde el calendario fallero y su agenda ha sufrido modificaciones por la pandemia y ha repercutido en las arcas de las comisiones falleras.Tras la suspensión de las Fallas de 2020 y las de marzo de 2021, llegaron las de septiembre, y aunque en Utiel se celebraron en octubre, no todas pudieron plantar. La comisión Puerta de las Eras-Calle delRemedio no pudo hacer frente a la compra de un monumento nuevo y usó en las fallas otoñales la misma obra. Eso llevó a tomar la decisión conjunta de suspender el concurso para que no existiera un agravio.

Por eso, aunque este año vuelve la competición y, por ende, una de las esencias de la fiesta, lo cierto es que se ha instalado un sentimiento de unión y solidaridad entre las tres fallas. Lo confirma Paula Roda, presidenta de Junta Local Fallera, quien cree que el trance de la pandemia ha servido para armonizar las relaciones entre las fallas.«Tras estos años sin fiestas normales, creo que las comisiones se han hecho más fuertes por tener que haber seguido adelante pese a no tener fiestas, y eso ha generado que se hayan unido mucho más que antes», dice Roda. Este año, Puerta de las Eras plantará el monumento grande ‘Un país de locos’ y ‘Fallanimalia’ de infantil; Puerta delSol -SanIdelfonso hará lo propio con ‘Psicodelia sentimental’ y ‘El principito’ y por último, Plaza de San Juan - La Olivereta plantará ‘Me equivoqué, lo siento’ y ‘Utielanías’. Utiel ya tiene su cartel de Fallas y la programación de sus fiestas Esta última es una de las más especiales ya que el artista fallero, ManoloRubio, se ha basado en costumbres y personajes locales para crear la falla.El propósito es «contar a los niños y niñas cómo es Utiel», como explica el presidente de la comisión,Rafael Ponce, y asegura que hay referencias a la gastronomía, a las asociaciones y hasta el historiador Miguelballesteros. La plantà se celebrará el día 16 por la noche y la esperada entrega de premios será el día 17, mientras que la Ofrenda se celebrará el día de SanJosé, el próximo domingo, con la fallera mayor AlbaGarcía y la infantil Érica García como máximas representantes.