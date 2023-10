La junta directiva del CD Utiel ha condenado los insultos racistas que recibió el futbolista Moha Ndiaye, del Athletic Club Torrellano, durante el partido disputado el pasado sábado en el campo de La Celadilla por parte de algunos aficionados

Tras el partido de Tercera División (que venció el Utiel por 1-0), el club visitante denunció a través de sus redes sociales la lamentable actitud de algunos aficionados locales. “El racismo no tiene cabida en nuestro fútbol. Tras finalizar el encuentro frente al CD Utiel, nuestro jugador Moha Ndiaye recibió innumerables insultos racistas por parte de un grupo de afionados del CD Utiel. Desde el club mandamos mucho ánimo a nuestro jugador Moha, que os responderá en el campo, haciendo lo que mejor sabe hacer. Jugar al fútbol”. Este fue el mensaje de condena del conjunto alicantino.

La respuesta de la dirección del equipo uteliano no se ha hecho esperar y de forma contundente han condenado los insultos racistas al tiempo que han pedido “perdón” al futbolista rival. “Desde el CD Utiel queremos mostrarle nuestra solidaridad al jugador Mouhamed Ndiaye Sarr y pedirle perdón sin reservas por los insultos que recibió”, asegura la directiva en un comunicado emitido en sus redes sociales.

Al mismo tiempo han querido aclarar que los insultos no fueron “innumerables”, tal como denuncia el Torrellano, sino que aseguran que “hubo insultos racistas, pero no fue una actitud general de la grada ni de nuestra afición”. “No compartimos que fueran innumerables, aunque esto no es sustancial. Un solo insulto racista ya hiere a quien lo recibe y no debe tener cabida en una sociedad libre, democrática e igualitaria”, aclara la directiva, para explicar que otros aficionados “reprendieron a la exigua minoría que no se ha enterado de que ya vivimos en el siglo XXI”.

Absolutamente injustificables

Asimismo la directiva del club añaden que su comunicado “es una condena hacia unos insultos absolutamente injustificables, una petición de perdón al jugador Mouhamed Ndiaye y, sin menoscabo de lo anterior, una invitación a la reflexión para todos los que amamos el fútbol”