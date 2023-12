Esta tarde, tras el encendido oficial de la iluminación navideña en Utiel, se celebrará el acto de entrega de los Premios del I Concurso de Decoración de Fachadas Navideñas.

En total se han presentado 15 originales propuestas en fachadas y balcones con decoraciones especiales y luces típicas de Navidad que se pueden contemplar en diferentes viviendas ubicadas tanto del casco urbano de Utiel como en Casa Medina y en Urbanización El Hontanar.

En categoría de “Fachada”, se han inscrito participantes en Urbanizacion El Hontanar parcelas 45 y 19, Avda Tejeda nº 8, 11 y 35, C/ Rafael Ponce “Rafaellillo” nº 6 y 14 , C/ De la Mazorra, 62 en Casa Medina, C/Corrales 19 y C/ Ntra. Sra. Del Remedio , 47

En sección de “Balcones” encontraremos decoraciones en C/Valencia nº 73, San Fernando, nº 33, C/Pedro I, nº 2, C/ Doctor Gómez Ferrer, nº 24, C/ Real, nº 30.

El Ayuntamiento de Utiel agradece la participación e implicación de la ciudadanía en esta primera edición del concurso. Los participantes han mostrado esmero y dedicación con originales y llamativas propuestas para crear un ambiente festivo y mágico en estos días especiales de Navidad.