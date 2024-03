La Diputación facilita la ejecución del Pla Obert a 44 municipios de la Serranía, la Hoya, el Rincón y la Plana Utiel-Requena

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera y responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, han abierto este martes en Buñol la tercera de las cuatro jornadas técnicas para facilitar a los responsables locales la ejecución del Pla Obert d’Inversions. La sala polivalente El Mercado ha acogido un encuentro en el que alcaldes, alcaldesas y personal técnico de los ayuntamientos de la Hoya de Buñol-Chiva, la Serranía, el Rincón de Ademuz y la Plana Utiel-Requena han planteado sus consultas sobre el mayor programa inversor de la Diputación, con 340 millones para los municipios y 10 para las mancomunidades en los próximos cuatro años.

Mompó ha agradecido la presencia de representantes de hasta 44 municipios, lo que demuestra “la conexión existente entre esta Diputación y las comarcas valencianas”. “Uno de los grandes objetivos de la legislatura era acercar la institución a los municipios, y encuentros como este de Buñol demuestran que no es solo una declaración de intenciones, que vamos a estar siempre a disposición de los alcaldes y alcaldesas para facilitarles el trabajo y ser todos más eficaces”. “Buscamos eliminar burocracia y ser más eficientes, pero, sobre todo, no queremos que el dinero asignado a cada ayuntamiento tenga que volver a la Diputación; queremos que se quede hasta el último céntimo en los pueblos en forma de mejoras para sus vecinos y vecinas”, ha añadido Mompó.

En cuanto a las novedades del Pla Obert, que los responsables provinciales han querido explicar detalladamente a cada ayuntamiento, Mompó ha destacado que “una de las principales ventajas es que los alcaldes no tenemos que hacer un ejercicio de futurología, como sucedía en anteriores planes, en los que no tenías mucho tiempo para decidir a qué se destinaban las inversiones”. En este sentido, el presidente ha asegurado que “la ampliación de plazos y tener a disposición los recursos en todo momento permite no solo planificar, sino hacer frente a cualquier contingencia que pueda aparecer en el camino, como hemos visto con la pandemia, incendios y danas”.

Por su parte, la vicepresidenta Enguix ha señalado que con estas jornadas “queremos explicar el funcionamiento y la tramitación del plan y conocer tanto las dudas como las inquietudes del personal que tiene que llevar adelante los proyectos subvencionados por la Diputación, con el objetivo de resolver todas esas cuestiones y quedar a disposición de los municipios para ayudarles en el proceso de ejecución de las obras”. Natàlia Enguix recuerda que la primera convocatoria del año saldrá en abril y que desde el área de Cooperación que dirige se hará “todo lo que esté en nuestras manos para mejorar unos niveles de ejecución que, en el caso del último plan del anterior gobierno, aún tiene 100 millones de euros pendientes de ejecutar”.

Enguix ha hecho hincapié en que el Pla Obert “es el plan inversor con la mayor dotación económica en la historia de la Diputación, lo que va a permitir a los ayuntamientos disponer de más dinero del que han tenido nunca para mejorar sus instalaciones y servicios”.

La legislatura del agua

Natàlia Enguix ha indicado, antes de presentar a los técnicos del servicio de Cooperación, que esta es la legislatura del agua, en referencia no solo a las ayudas que llegarán a los consistorios desde el área del ciclo integral que dirige Paco Comes, sino a la inclusión de las actuaciones hídricas como parte importante del Pla Obert, ya que los municipios “tendrán que destinar al menos un 10% del dinero que reciban de la Diputación a este tipo de obras de mejora de la red de agua potable, un bien de primera necesidad que no podemos descuidar por responsabilidad con los ciudadanos”.

A continuación, el equipo técnico liderado por Pedro Domingo y compuesto por Jorge Cuñat, Llúcia Imbernón, Jorge Gil y María Argüelles ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por los responsables de los 44 ayuntamientos convocados, algunas de ellas vinculadas con el agua y el resto de incentivos del Pla Obert, pero también sobre los plazos de presentación y convocatorias anuales, los proyectos subvencionables al cien por cien, las prórrogas de obras incluidas en anteriores planes que no pudieron ejecutarse en el tiempo establecido o el nuevo plan de núcleos que anunció la vicepresidenta Enguix y que verá la luz cuando se actualice el padrón.

La anfitriona del encuentro, Virginia Sanz, ha agradecido “el acercamiento de la Diputación a los municipios, en especial a Buñol, donde en pocos meses nos han visitado varias veces para interesarse por temas como la oficina comarcal o los usos del cocherón del área de Carreteras”. “Para los pueblos que no tenemos recursos para grandes infraestructuras, este plan de inversiones es fundamental; y si además se nos facilita la tramitación y nos resuelven las dudas todavía mejor”, continúa la alcaldesa, quien apuesta por “demostrar que podemos ser todos eficaces a la hora de traducir las ayudas de la Diputación en mejoras reales para nuestras vecinas y vecinos”.

Los alcaldes y alcaldesas coinciden en la mayor flexibilidad de un plan que les concede más facilidades a la hora de planificar y ejecutar los proyectos, al tiempo que agradecen el acercamiento del nuevo gobierno provincial a los municipios y comarcas.

Comarcas de interior

Un total de 44 ayuntamientos de la Hoya de Buñol-Chiva, la Serranía, el Rincón de Ademuz y la Plana Utiel-Requena han sido convocados a la tercera jornada técnica para acercar el Pla Obert a las comarcas. En cifras, los nueve municipios de la Hoya de Buñol-Chiva se repartirán cerca de 13 millones de euros en los próximos cuatro años, 2,9 millones más que en la anterior legislatura; la Serranía tiene asignados 19,1 millones, 2,6 más; el Rincón de Ademuz casi seis millones, 586.000 euros más que con los últimos planes del anterior ejecutivo; y la Plana Utiel-Requena 11,9 millones, 900.000 euros más que con los planes bianuales de la anterior legislatura.

Todos los municipios dispondrán de más dinero con el nuevo programa inversor de la Diputación, mientras que pueblos como Requena, Alpuente y Andilla, que cuentan con aldeas o pedanías, dispondrán de líneas complementarias de inversión a través del Plan de Núcleos.

Mompó, Enquix y Sanz / Dival

Las jornadas técnicas del Pla Obert d’Inversions finalizarán este miércoles, 6 de marzo, con la cita programada en Carcaixent, donde está prevista la asistencia de los responsables locales de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l’Horta Sud y el Valle de Ayora-Cofrentes.

Pla Obert d’Inversions

El nuevo Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València contará con tres convocatorias anuales de aceptación de los proyectos, que ya pueden presentar los ayuntamientos una vez aprobado el plan en el pleno de enero, seis meses antes de lo que se aprobó el Plan de Inversiones 2022-23. El programa mantiene la autonomía de alcaldes y alcaldesas a la hora de decidir las actuaciones que necesitan sus municipios, al tiempo que incentiva las mejoras en las redes de agua potable, las iniciativas de urbanismo con perspectiva de género y, en general, todos los proyectos innovadores y arriesgados que transformen las comarcas valencianas. Los mejores proyectos, desde el punto de vista de las buenas prácticas, serán reconocidos anualmente por la Diputación.

Los técnicos provinciales del área de Cooperación animan a los alcaldes y alcaldesas, así como al personal de los ayuntamientos que se encargue de los procesos, a consultar telefónicamente cualquier duda que tengan respecto al plan y a los proyectos que desean presentar, para asegurarse de que no surgen obstáculos durante las tramitaciones y se pierde tiempo de gestión. Recuerdan que la mayor parte de las actuaciones “pueden ser subvencionables al cien por cien, bien por estar incluidas en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo, o por estar relacionadas con el ciclo del agua, las zonas verdes, el urbanismo sostenible o las instalaciones deportivas”.

Los problemas detectados en los anteriores planes de inversión “se han tenido muy en cuenta a la hora de aprobar el nuevo Pla Obert, un programa cuatrienal que no solo recoge el mayor esfuerzo inversor en la historia de la Diputación, sino que ofrece a los ayuntamientos todo tipo de facilidades para planificar sus necesidades y presentarlas en cualquier momento, contribuyendo a que no se precipiten a la hora de decidir las obras y sobre todo a ejecutarlas de la manera más ágil posible una vez estén aprobadas”, concluye Enguix.