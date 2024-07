Ricardo Gabaldón: "Quitar el tren de los pueblos es como dejarles sin médicos"

¿Qué balance hace del primer año al frente del Ayuntamiento de Utiel?

Es muy positivo porque nos embarcamos en esta aventura con la idea de que Utiel fuera realmente una ciudad que estuviera puesta en el mapa, que volviera a ser lo que era históricamente. Somos la tarjeta de presentación de la Comunitat Valenciana para todo el que entra desde Madrid. Necesitamos inversiones, siempre hemos sido un núcleo de comunicación por carretera y ferrocarril y últimamente hemos estado anquilosados. El equipo de gobierno está muy comprometido y creo que en este año se ha notado con un esfuerzo por poner en marcha proyectos que este mandato verán la luz.

¿Hay sintonía entre el gobierno local y el Consell para esas inversiones?

Sensibilidad y sintonía sí que hay, pero somos una comarca de interior en riesgo de despoblación. Si se impulsa, se mima y se trabaja un poco, creo que puede ser una zona extraordinaria para vivir, para trabajar o invertir. Tenemos todas las condiciones y lo único que falta es sacar la cabeza, que la gente lo conozca y se quedará impresionada de la calidad de vida. Hay que conseguir que vengan más y vean el patrimonio cultural, gastronómico y de zonas verdes, estamos rodeados de sierras. Las empresas tienen que saber que estamos a 40 minutos de València y que hay la misma distancia de València de Utiel que de Utiel a València. Y parece que no sea la misma. Yo bajo tres días a la semana a Valencia y lo tengo asimilado. Sin embargo, muchos valencianos o valencianas venir un día a Utiel parece que está demasiado lejos.

¿La Comunitat Valenciana solo mira a la costa?

Tenemos que nivelar un poco el tablero e invertir un poco más en el interior. Será bueno para todo el mundo. Queremos que Utiel florezca, que dé oportunidades, no solo la gente de fuera, sino también a los que están estudiando, para que puedan vivir aquí con las mismas posibilidades que tuve yo.

¿Qué proyectos habéis logrado este año?

Hemos terminado la plaza de toros, que es monumental, con capacidad para 5.000 personas, es un centro de atracción no solo para nosotros, sino para las provincias limítrofes. Conseguimos terminar el Centro de Servicios Sociales, el Teatro Enrique Rambal. En los polígonos hay inversiones para mejoras de casi 400.000 euros, tanto al Melero como al Tollo, que por cierto, vamos a presentar su ampliación. Necesitamos que sea más grande para que esas empresas puedan instalarse.

Y en materia de urbanismo también habéis dado un empujón.

Sí, con un parking para vehículos que era una demanda de hace años. Hemos revisado toda la ciudad para instalar pasos de cebra donde no había y se pedía, como en la Mesilla o los colegios, en el Canal, y hemos mejorado la accesibilidad con rampas para que personas con movilidad reducida también puedan ir al campo de fútbol, al pabellón o al teatro. Conseguimos también que el retén de la Policía Local abra las 24 horas al día y de esa manera, pues dar más seguridad, dotar a la policía de los efectivos que necesita.

Y en el polideportivo también se ha hecho una gran inversión.

El polideportivo ha quedado fantástico. No son inversiones millonarias, pero podemos sacar pecho, de fuera vienen a usarlas. Hemos tenido que adecuar las tasas porque si no, se masificaba. Hay que entender que las tasas las pagan entre todos los habitantes de Utiel y el que lo disfruta tiene que pagar un poquito más, viene mucha gente de la comarca. También en Las Casas se va a construir un campo de fútbol con una inversión de 400.000 euros. Y otra gran inversión ha sido el asfaltado de caminos.

¿Qué plantean hacer para evitar los desbordamientos del Río Magro?

Estamos en contacto con la Confederación, nos hemos reunido con el presidente en varias ocasiones y ya se está redactando un proyecto para dar solución al problema del desbordamiento cuando llueve mucho, que podría afectar a las viviendas y tener un disgusto.

La reforma de la Iglesia ha sido otra gran obra que no está terminada.

Está a punto de terminar. Para la Feria del 15 de septiembre podremos inaugurarla. Va a ser una gran joya con la Plaza de Toros, el Museo Taurino, la Bodega Redonda de la DO, el Museo de Utiel y el resto de bodegas. Utiel va a dar para pasar un fin de semana espectacular.

En cuestiones políticas, ¿se han normalizado las relaciones en el pleno?

Me voy a esforzar en que la relación sea cordial. Entiendo la labor de la oposición, pero creo que tiene que ser una oposición leal y constructiva. Me gustaría que no alarme de manera infundada. Si hay alarma, lo diremos, igual que si hay algún motivo para la preocupación. Creo que la información hay que darla, pero de una manera consensuada y rigurosa, sin desinformar.

Supongo que se refiere al incendio de la planta de reciclaje de San Antonio de Requena.

Fue algo sobrevenido, fue en Requena, pero podría haber sido en cualquier sitio. Contra eso, el ayuntamiento no puede hacer nada. Lo único es poner los medios para mitigarlo al máximo. Conselleria puso medios y hay que seguirlos poniendo para que no vuelva a pasar, vamos a estar vigilantes.

¿Tiene constancia de si existen en Utiel alguna otra planta de estas características?

Como tal, no. Creo que existió alguna, está el equipo mirando a ver si hay alguna similar y ver en qué condiciones está.

Ricardo Gabaldón, en su despacho del Ayuntamiento de Utiel. / Levante-EMV

Otro riesgo al que se enfrentan ahora es el de los incendios forestales, en un lugar como este, con grandes sierras.

Siempre es una preocupación, más ahora con sequía. Llueve, pero no lo suficiente, por eso las zonas de interior necesitan más inversión de la que tienen. Hemos hecho un esfuerzo con el desbroce de los montes y con los caminos. Estamos muy comprometidos con el sector primario y con el medio ambiente. Están limpios los cortafuegos gracias a las brigadas y aún hay que hacer mucho más. De ahí que la planta de biomasa de la diputación sea tan importante, para completar la economía circular. Estamos intentando que se instale en Utiel porque es importante para la comarca.

Otra cosa que preocupaba a las urbanizaciones de Utiel es el Plan Eólico, que sigue su tramitación.

No he tenido noticias a lo largo de este año. Se paralizó y no ha habido ningún otro movimiento, hasta donde yo sé.

También estaba previsto que se instale Naturgy.

Están en construcción y aún falta para terminarla. Estamos expectantes de verla. En Utiel tenemos ordenanzas muy restrictivas para la implantación de determinadas empresas. Tanto es así que muchas se han ido a otros polígonos. Por eso, si los técnicos dan luz verde a esta planta, es porque cumple todos los requisitos y es segura al 100 %.

Hace poco compartió con el presidente de la Diputación de València la reivindicación por la vuelta del tren València-Madrid. ¿Hay alguna novedad?

Es otro de los caballos de Troya que tenemos en Utiel. Éramos un nudo de carreteras y vías ferroviarias, la estación de tren es una de las más potentes que tenemos hasta llegar a València. Estaba la vía Baeza-Utiel que iba a Francia, o sea que tenemos algo muy nuestro ahí que nos lleva a intentar revertir esta situación. La Alta Velocidad está bien, pero es para determinadas personas. Luego está el tren de Cercanías, dedicado a pasajeros que no podemos dejar que muera. No puede haber una doble vara de medir cuando hablamos de servicios públicos, que deben llegar también a las personas que viven en el interior, como es Utiel. Pero es que hay pueblos de 500 y de 1.000 habitantes que les están ninguneando y quitando comunicaciones.

Y sin alternativas.

Camporrobles, con mil habitantes, y las Cuevas, con seiscientos, tenía parada el tren. Hoy muere en Utiel, pero seguía por Víllora, Mira, Carboneras y Cuenca. En algún momento se decidió que todas estas poblaciones no tienen derecho al servicio público y fue cancelado. Yo creo en todo lo contrario: que tendría que potenciarse esa red de comunicación y si hay que hacer alguna inversión, pues se hace. Si lo trasladamos al tema sanitario, es como dejar sin médicos a todas esas poblaciones; como no es rentable, no hay médico. ¿Entonces son servicios públicos o privados? Los públicos no están solo para el Cercanías entre ciudades grandes. Los servicios públicos están para dar servicio a estas zonas de interior que lo necesitamos, y vamos a seguir insistiendo, de la mano con todos los pueblos.

Más aún con la gente mayor que reside en esta zona.

Sí, deberíamos hacer un esfuerzo mayor, pero lo que se ha hecho es quitarlo. El asunto está en el Tribunal Supremo, pero debería ser el Ministerio de Transportes quien lo reactivara. No podemos dejar aisladas estas a estas personas porque es el AVE no les da solución. De Utiel está a 12 kilómetros, y otros lo tienen a 25 o 30, además de que hay que llegar en coche. No tienes que necesitar un coche para ir a coger un tren, si está en tu localidad, como estaban antes, es accesible. Pero se ha vetado la posibilidad a todas las poblaciones.

En este sentido, la población joven languidece en esta comarca. ¿Qué se puede hacer?

Es el motivo por el que nos presentamos a las elecciones, por dar la posibilidad de que los jóvenes sigan aquí. Hay agricultura, ganadería, tienen empresas familiares que poder continuar, comercios… Me da mucha lástima cuando cierra una tienda aquí por jubilación. Estamos haciéndolo mal en cuanto a las poblaciones. Entre todos hay que intentar que estas poblaciones se nutran de más habitantes. ¿Cómo? Ampliando el polígono para que vengan empresas, para que haya futuro, para que haya trabajo y revitalizando el centro histórico de Utiel.

El casco antiguo es una asignatura pendiente, ¿no?

Sí, y necesitamos ayuda de la Dirección General de Patrimonio. No puede ser que todo sean impedimentos cuando vayamos a hacer cosas en el centro, como es el caso de sacar la muralla antigua. No hay facilidades. Está muy bien preservar el patrimonio siempre y cuando se nos ayude a ponerlo en valor, pero no impedimentos. Y a la vez también nos tienen que ayudar para que los centros históricos podamos adecentarlos y dotarlos de servicios.

Y será otro recurso turístico cuando esté rehabilitado.

Si conseguimos que Utiel pueda hacer valer todo su patrimonio, que es importantísimo, con museos, con la muralla, la Iglesia, las sierras, la gastronomía y el vino. Con todo ese patrimonio cultural y con el polígono listo para recibir empresas conseguiremos darle un aliciente a las personas jóvenes que hoy van al instituto para que el día de mañana vean la ciudad tan fantástica donde se han criado.

