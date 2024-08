El PSPV se abre a una moción tras la ruptura del gobierno de Requena

La crisis abierta en el gobierno municipal de Requena, después de que la alcaldesa del PP, Rocío Cortés, haya roto el acuerdo con su socio minoritario Partido de Requena y las Aldeas (PRyA), abre un nuevo escenario que, tirando de aritmética, permite al PSPV intentar recuperar un territorio que gobernaban hasta mayo de 2023.

El exalcalde y actual portavoz de los socialistas en Requena, Mario Sánchez, se muestra cauto, pero recuerda su condición de partido más votado y reconoce que se abre un nuevo escenario donde todo es posible. «Se abre un horizonte completamente nuevo en que habrá que valorar y tomar decisiones. Lo que tenemos claro es que el gobierno que se formó fue entre el segundo y el tercer partido más votado. Sin ese acuerdo, el equipo de gobierno hoy sería socialista».

Cabe recordar que de la cita con las urnas de mayo de 2023 el PSPV salió como el más votado, con ocho concejales; los mismos que el PP, que quedó en segunda posición. La llave de gobierno la tenía el Partido de Requena y Aldeas (PRyA), con tres concejales, liderado por Joaquín González. Por último, Vox logró dos actas.

Con estos números, PP y el Partido de las Aldeas alcanzaron un acuerdo. «Llegaron a un acuerdo sin programa y sin propuestas, que es lo que se ha visto este año. El pueblo lo tienen peor que nunca. Las decisiones que vamos a tomar siempre serán por el bien de Requena. No vamos a forzar ninguna situación. Este es un escenario completamente nuevo desde ayer [por el miércoles] y vamos a trabajar siempre por el bien de Requena, que es lo contrario que han hecho ellos, buscar titulares y hacerse fotos», señala en referencia al PP.

En este sentido, Sánchez insiste en la situación en la que se encuentra la ciudad, que estuvo gobernada por los socialistas las dos legislaturas anteriores: «No han hecho nada, no han impulsado ninguna obra ni mejorado ningún servicio, tenían un programa basado en fantasías», añade. «Esta ruptura es el reflejo de este año de desgobierno», insistió.

¿Qué escenario se abre ahora?

La alcaldesa, Rocío Cortés, tiene por delante tres años de mandato con gobierno en minoría y pocos visos de lograr los otros tres votos necesarios para aprobar los presupuestos, tras expulsar del equipo de gobierno al partido que lidera Joaquín González. El impacto de esta crisis trasciende el ámbito local, ya que Carlos Mazón la situó como presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), un cargo que quedaría comprometido en caso de perder la vara de mando.

No obstante, tampoco parece fácil un acuerdo entre socialistas y el Partido de las Aldeas, entre quienes todavía no ha habido ningún contacto. «Estamos en una etapa muy inicial y a la expectativa de lo que pueda suceder, siempre pensando en el bien de Requena», señala el portavoz del PSPV: «Yo reconocí la derrota porque estaba claro que llegarían a un acuerdo pero el escenario ahora es diferente. Han demostrado que no saben gobernar, pierden subvenciones, tienen a Requena paralizada …, y nosotros como partido más votado vamos a trabajar en consonancia», concluye.

Rocío Cortés: «El municipio merece un gobierno de única voz»

Por su parte, la alcaldesa de Requena, la popular Rocío Cortés, aseguró ayer a Levante-EMV que la decisión de prescindir del Partido de Requena y Aldeas (PRyA) en el gobierno estaba «muy meditada» porque las «diferencias» entre ambos ya eran insalvables, tanto «en la gestión diaria» como en la «toma de decisiones importantes, así como en la visión del futuro de lo que queremos» para el municipio. De ahí que la remodelación de las concejalías ya estuviera lista antes de anunciarles a los tres ediles del partido local que dejaban de formar parte del ejecutivo local.

«Requena merece un gobierno de una única voz y hasta ahora la forma de ver y plantear las cosas eran muy diferentes» entre el PP y el PRyA, explicó Cortés para justificar la salida de los independientes por razones de «inestabilidad». Además, la alcaldesa acusó a sus ya exsocios de «estar amenazando constantemente con romper el acuerdo», de «prometer cosas que no podían cumplir», así como de ausentarse en «momentos importantes», como en el incendio de la planta de reciclaje de San Antonio, donde, según la alcaldesa, fue el PP el que estuvo al pie del cañón informando a los vecinos mientras el PRyA «no estaba en la gestión de la crisis».

Ante esa «disparidad» de visiones, la alcaldesa decidió cortar la relación política y «buscar acuerdos» puntuales con el resto de fuerzas (PSPV o Vox, a los que se informó de la salida del PRyA) en las cuestiones y asuntos «más importantes» para Requena en lo que queda de mandato, por encima de intereses partidistas. «Creemos que se puede llegar a acuerdos», concluyó Cortés, que no entra a valorar si la oposición puede plantearle una censura. «Si lo decide el pleno y llegan a un acuerdo, no tendré problemas y me iré. No sabemos el futuro», remató.

