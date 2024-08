Requena y Ayora, los grandes beneficiados de las ayudas contra incendios forestales

La relación de ayudas repartidas por el Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal de la Comunitat Valenciana deja tres comarcas beneficiadas, aquellas que tienen más masa forestal y, por tanto, más peligro de sufrir un gran incendio como los sufridos en el pasado. De ahí que la Serranía, el Valle de Ayora-Cofrentes y Utiel-Requena hayan sido los territorios que más consignación han recibido.

El Consell ha otorgado a Requena 145.716 euros para labores de prevención, así como Ayora, que asciende a 101.206 euros. El fondo autonómico busca ayudar a los ayuntamientos a financiar las actuaciones locales de prevención pero también de gestión forestal que previamente han sido planificadas y aprobadas. Obras, servicios y suministros contemplados en el Plan contra Incendios Forestales podrán ser abonados con estas cuantías.

De hecho, de los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, solo 27 no presentan terrenos forestales dentro de sus términos miunicipales, por lo que no están obligados a presentar el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. Del resto de municipios, 515, hay 25 que todavía no han presentado este documento que sirve de hoja de ruta para actuar en caso de fuego.

Además de Requena y Ayora, Cortes de Pallás, con grandes parajes naturales, le han sido adjudicados 92.323 euros, seguido por Andilla con 70.582 euros. Precisamente Andilla sufrió uno de los incendios más graves de la Comunitat Valenciana, en 2012. Dos Aguas recibirá 67.372 euros, Enguera 71.107 euros, Bicorp 64.340 euros y Chelva 61.564 euros. A partir de ahí, una decena más de municipios recibirá una elevada cuantía en función de su extensión de masa forestal: Alpuente (42.292 €), Aras de los Olmos (35.355 €), Benagéber (53.539 €), Buñol (35.693 €), Calles (36.423 €), Castielfabib (58.595 €), Cofrentes (39.078 €) y La Yesa (50.788 €).

Cortafuegos cerca de zonas urbanas

La resolución del 9 de agosto de 2024 que publicó el DOGV recoge algunas de las actuaciones que se incluyen en estos fondos. Así, se priorizará la apertura de áreas cortafuegos o zonas de discontinuidad lineal, incluso tratamientos de vegetación junto a viales como bandas de seguridad o fajas auxiliares. También se prevé la apertura de cortafuegos en zonas de intergaz urbano-forestal, como es el caso de varias urbanizaciones de Riba-roja de Túria que lindan con el Túria, a la que se le han asignado 9.093 euros.

También se prevé la apertura o creación de áreas de puntos estratégicos de gestión, así como el laboreo de superficies agrícolas abandonadas y desbroce siempre que se encuentren a menos de 100 metros de suelo forestal. El mantenimiento, reparación y mejora de pistas forestales incluyendo trabajos sobre conectas así como el riego y compactación de terrenos.

Respecto a los puntos de agua, también está prevista la construcción de nuevos depósitos de agua, instalación de hidrantes y podas de mantenimiento de la vegetación así como desbroces selectivos.