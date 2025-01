El alcalde de Requena acusa a la diputación de dejarlo "en la calle"

El alcalde de Requena, Mario Sánchez (PSPV), no ha participado en la reunión que cuatro municipios excluidos de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega mantenían esta mañana en la Diputación de València. Sánchez, que al parecer no estaba convocado en la reunión oficial, ha asistido al encuentro "para pedir explicaciones al presidente sobre por qué han dejado a Requena fuera de las ayudas", pero, según indica, "por decisión exclusiva del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, me ha dejado en la calle".

El PP de Requena no ha tardado en salir al paso y acusar al alcalde socialista de "montar un espectáculo". Explican que Sánchez ha intentado "colarse", ya que no tenía una invitación formal para participar en este encuentro. Los populares aseguran que la diputación le avisó "previamente" de que tendría una reunión propia en otro momento para abordar las ayudas, pero lamentan que se haya presentado "sin invitación en una reunión organizada para otros alcaldes".

Mientras, Sánchez asegura que ha asistido con el resto de alcaldes convocados -Riba-roja de Túria, Quart de Poblet, Loriguilla y Vilamarxant-, después de que ayer "nos indicaran desde presidencia el procedimiento a seguir para asistir a la reunión, que seguimos a rajatabla". Aunque no especifica cuál es, lamenta que Mompó no solo le haya dejado a él "en la calle", sino a todos los requenenses "a los que represento". "Es una falta de respeto intolerable que no vamos a permitir. Nunca había vivido algo así, sea cual sea el color político, desde que entramos en el ayuntamiento en 2015. Una auténtica vergüenza", ha publicado en redes sociales.

"Tergiversar los hechos"

Los populares critican que Sánchez, "en vez de centrarse en coordinar la fecha de su reunión, trabajar en las gestiones necesarias y garantizar que Requena acceda a estas ayudas para resolver los daños provocados por la dana, Sánchez prefiere confundir a la ciudadanía y crear polémicas innecesarias". "Pese a no formar parte de la convocatoria, intentó entrar, y aprovechó la negativa para tergiversar los hechos en sus redes sociales, alegando que no le habían permitido participar", concluye el PP de Requena en un comunicado.