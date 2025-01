Carretero, el juez de las preguntas "molestas e inconvenientes", que tiene raíces en Requena

Encargado de la instrucción del caso por la presunta agresión sexual del político Iñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá, el juez Adolfo Carretero Sánchez ha vuelto a hacer honor a su fama de magistrado 'peculiar' y con querencia a realizar preguntas incómodas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid cuenta con más de 30 años de carrera profesional y ha sido el encargado de las investigaciones de otros casos mediáticos como el que involucraba al aristócrata Luis Medina, hijo del fallecido Duque de Feria y la socialité Naty Abascal, en un pelotazo en la compra de mascarillas en los momentos más duros de la pandemia, el conocido como caso Mascarillas; y también fue responsable de la imputación del cómico Daniel Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en el programa El Intermedio, de los delitos de odio y ultraje a la bandera en el año 2018 aunque el asunto no llegó finalmente a juicio, pues el propio Carretero lo archivó en enero de 2019.

Ahora, de nuevo, es quien dirige la investigación de uno de los casos que ha revolucionado a la opinión pública: el de la presunta comisión de un delito de agresión sexual por parte del exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón, a la actriz Elisa Mouliaá. Carretero ha vuelto a llevar a aplicar la dureza en su forma de interrogar a los testigos y acusados y lo advirtió a la principal testigo: se le harán preguntas "inconvenientes, que sean molestas" pero a las que no tendrá "más remedio que contestar".

Los vídeos filtrados de los interrogatorios tanto a Errejón como a Mouliaá muestran la aspereza y ciertamente cuestionable manera de preguntar sobre todo en lo que se refiere a una supuesta víctima de una gresión sexual. "Según usted se sacó el miembro viril ¿Se lo sacó para qué?"; "¿Pero usted le dijo que parara"? cuestiona el juez cuando trata la actitud de Errejón una vez ambos se encuentran en la habitación. "Sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda", explica la actriz, a lo que Carretero espeta "No, muy incómoda no, es decir, no le dijo que me dejes en paz, no me toques? ¿Dijo algo de eso?". Incluso hay un momento en el interrogatorio en el que Carretero se responde a sí mismo con cierta ironía cuando ve que la testigo duda acerca de un detalle: "Se quedó bloqueada".

Con respecto a la actitud que esgrime al interrogar a Errejón tampoco es suave, empezando porque tutea al encausado: "Solo sí es sí, parece mentira que esté pasando esto contigo, Íñigo. Solamente sí es sí, aludiendo a la ley del sí es sí, ¿usted recuerda algo de eso?", le dice. Pero una de las cuestiones más duras que se lanza durante este interrogatoria, que pone en cuestión la versión de la víctima, una vez más es cuendo el juez Carretero le pregunta si cree que la denuncia de la actriz obedece a un móvil vengativo. "¿Puede ser que usted que prometiera salir o algo, y que al no hacerle caso fuera por represalia?".

Raíces en Requena

Pero ¿quién es el juez Adolfo Carretero Sánchez? Este peculiar magistrado es hijo de un prestigioso jurista y escritor, Adolfo Carretero Pérez, quien nació en la localidad de Requena en 1926 y se licenció en Derecho por la Universitat de València. Un dato curioso es que pese a ser oriundo del municipio requenense es en Siete Aguas donde existe una calle en honor a este jurista.

Inició su carrera en los años 50 y ganó una plaza de magistrado en lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Provincial de Valencia, llegando a ocupar posteriormente el cargo presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. En 1980 fue designado como miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzando el puesto de vicepresidente en 1985.

Carretero Sánchez nació en Valencia y comenzó su carrera judicial en Valdepeñas (Ciudad Real), y tras pasar por Salas de Pego y Monóvar recaló en la Comunidad de Madrid donde ha desarrollado el grueso de su carrera. Actualmente es el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid donde se está investigando el Caso Errejón.