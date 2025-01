Requena cierra el parque de Campo Arcís por peligro de hundimiento tras la dana

El Ayuntamiento de Requena ha comunicado que a partir de hoy se cierra el parque de la Balsilla en la aldea de Campo Arcís. Este espacio de juegos infantiles corre en estos momentos peligro de hundimiento en toda la superficie debido a los daños ocasionados por la dana.

Según explican en un comunicado oficial, el acceso queda totalmente prohibido hasta que se lleven a cabo las evaluaciones oficiales y necesarias de los riesgos reales y su alcance, pero hasta ahora se han detectado grietas, hundimientos y roturas en el suelo, así como en edificios de su entorno como el lavadero y un garaje.

Parque de la Balsilla de Campo Arcís. / A.R.

El ayuntamiento pide a la población que no se acerque y por supuesto no acceda al recinto, que han acordonado con diferentes carteles para que no entrar.