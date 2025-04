Denuncian vertidos ilegales en el término municipal de Camporrobles

Ecologistas en Acción ha formulado una denuncia ante el servicio del Seprona de la Guardia Civil por el uso materiales prohibidos por ley para abonar terrenos que contienen altas proporciones plásticos, vidrios y metal. Así lo ha podido comprobar la organización sobre los municipios afectados, entre el que se encuentra el valencianos de Camporrobles, en la comarca de Requena-Utiel. Los ecologistas se muestran muy preocupados ante el foco que han puesto en estas tierras algunas empresas de gestión para deshacerse de residuos y el efecto llamada de la futura planta declarada proyecto prioritario en Mira. "Otro motivo de preocupación son los escándalos recientes por el tráfico ilegal de residuos como sucedió en Almonacid, o por el hecho que dicho tráfico de residuos esté calificado por la Interpol como uno de los que más dinero mueve", aseguran.

"La localidades de Camporrobles y de Mira, en Cuenca, son posiblemente de las que cuenten con mayor aporte de supuestos lodos de depuradoras de España, debido, probablemente a su ubicación estratégica en el límite de comunidades entre la Valenciana y la Castellano-Manchega", explica Ecologistas en Acción en un reciente comunicado. Aseguran que esto se puede observar en el mapeo del Ministerio de Transición Ecológica en el Geoportal. "Dicho uso ha crecido exponencialmente en los últimos años, cosa que no ha sucedido en otras localidades como Sinarcas en la Comunitat Valenciana o Villora o Cardenete. La razón puede estribar en la presencia de facilitadores locales o en que empresas nacionales de gestión de lodos han puesto el foco en esta zona", estima la organización ecologista.

Parcelas agrícolas de aplicación de lodos de EDAR, año 2023. / ED

"El análisis ocular de estos lodos muestra muy a menudo una consistencia demasiado líquida que produce lixiviados y una aplicación que normalmente se reduce a un esparcimiento en capa gruesa sin ningún tipo de cuidado. Los lodos con una elevada carga orgánica deberían ser estabilizados previamente con un secado y compostaje para no aumentar una actividad microbiana no conveniente para el suelo y evitar la carga de patógenos y bacterias resistentes a antibióticos. Y sometidos a una higienización previa para que no constituyan un peligro", añade el comunicado de la entidad denunciante.

El caso de Camporrobles

También han aparecido varios montones de material heterogéneo -que no corresponde exactamente con lo que se pudieran considerar lodos- en varias parcelas del municipio valenciano de Camporrobles y del conquense de Mira, utilizados para el abonado de dichas tierras o a veces para ser mezclado con lodos antes de su aplicación.

"Lo mismo sucedió en abril del año pasado en la localidad de Casas de Haro. En aquel momento se denunciaron los hechos ante el ayuntamiento, la Junta de Comunidades y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sin que se tenga constancia por parte de esta organización de ninguna actuación al respecto", lamenta Ecologistas en Acción.

La enorme cantidad de material impropio que contienen los montones, sobre todo plástico y también metal y vidrio, ha puesto en alerta a Ecologistas en Acción que cree se trataría de material procedente de las rejas de desbaste de las depuradoras. En ese caso su uso está prohibido en la agricultura y debería finalizar en vertedero o eliminado mediante valorización energética, por lo que se trataría de un delito su uso en el campo, advierten.

Lodos en la localidad conquense de Mira. / Ecologistas en Acción

Posibles irregularidades en tráfico de residuos no autorizados

Ecologistas en Acción detalla que en dos parcelas del término de Camporrobles han aparecido varios montones de lo que es una amalgama de toallitas húmedas, tierra, y gran cantidad de impropios de plástico, metales y vidrios en montones en medio de campos de almendros "en lo que podría ser un intento de utilización para valorización de un material totalmente prohibido", denuncian.

Asimismo, y después de un vertido de varios camiones del mismo material en una ladera cercana a la carretera, se procedió después a su enterrado casi inmediato "en lo que parece ser un intento de ocultación", señala el comunicado.

Denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza.

Ecologistas en Acción ha formulado la correspondiente denuncia de los hechos para que se esclarezcan las circunstancias y se depuren responsabilidades por la posible comisión de un delito ambiental contra los recursos naturales

A falta de que se investiguen los hechos , Ecologistas en Acción sospecha de que se pueda tratar de una mala praxis de una o varias empresa de gestión de residuos que estaría vendiendo o proporcionando a los agricultores material no apto y por lo tanto incurriendo en una infracción sancionable establecida en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.