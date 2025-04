Conselleria retira tres especialidades del conservatorio de Requena tras una denuncia a Antifraude

Lío mayúsculo en el Conservatorio Profesional de Música "Mariano Pérez Sánchez" de Requena. Una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AFA) y su posterior resolución ha terminado por salpicar a familias del centro, que se consideran las "grandes castigadas" por la decisión de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. El departamento que dirige José Antonio Rovira ha decidido suprimir la especialidad de violonchelo —además de las de guitarra eléctrica y bajo eléctrico, según aseguran las familias— tras una resolución de Antifraude en la que declaraba "fraude de ley en la creación de la plaza habilitada núm. 888521 de profesor de violonchelo para el curso escolar 2020-2021 y en las comisiones de servicio sobre dicha plaza desde el curso 2020."

Así, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del conservatorio de Requena asegura que, con su decisión, conselleria "castiga a las familias", "impidiendo el acceso a la especialidad de violonchelo" para nuevo alumnado, a pesar de que actualmente la demanda es alta, con 31 personas matriculadas en los distintos niveles. Además, explica el AMPA, conselleria también retira las especialidades de guitarra eléctrica y bajo eléctrico en el conservatorio, "sin más explicación que la de 'atender a la demanda educativa' del centro", especialidades que también contaban "con una demanda importante".

Este periódico se puso en contacto con la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para conocer qué ha suscitado este enfrentamiento entre familias y el departamento de Rovira, a lo que conselleria contestó con un conciso "esta situación está siendo investigada por Antifraude", al tiempo que adjuntaba el expediente para su consulta. Sin embargo, Levante-EMV insistió en conocer si conselleria no podía reformular su decisión para que no afectara a las familias interesadas en que sus hijos cursaran estas especialidades en Requena el próximo curso, pero por el momento este diario no ha recibido respuesta.

¿Qué dice la resolución de Antifraude?

Aunque conselleria explica que está siendo investigado, lo cierto es que ya existe una resolución provisional de la Agencia Valenciana Antifraude en la que se apoya el departamento de Rovira para tomar la decisión de suprimir la especialidad de violonchelo. Tras una alerta comunicada a la AFA en 2022, la agencia decidió abrir expediente. La denuncia exponía dos hechos:

"Que una persona aprobó las oposiciones en 2006 en Andalucía y que tras ejercer las prácticas obligatorias durante dos años en Córdoba ha estado siempre de forma ilegal en comisión de servicios , plaza que ha ido ocupando no salía en la oferta de plazas para comisiones de servicios que se efectuaba en julio/agosto para todo el profesorado para reservarse a ella".

, plaza que ha ido ocupando no salía en la oferta de plazas para comisiones de servicios que se efectuaba en julio/agosto para todo el profesorado para reservarse a ella". "Que estando ejerciendo en el conservatorio de Requena al finalizar el curso 2019-2020, únicamente había alumnos en la modalidad de violonchelo, el jefe de estudios y pareja sentimental de esta persona presenta candidatura para la dirección del centro incorporando a la misma a esta persona y a una prima, ambas funcionarias de otras comunidades autónomas solicitando la creación de nueva plaza de profesor de violonchelo para asegurarse la comisión de servicios y que mientras está en la misma como cargo directivo está sumando mayor número de puntos para concursar en la Comunidad Valenciana".

Tras una larga y exhaustiva investigación, el departamento que ahora dirige Eduardo Beut concluyó provisionalmente la "existencia de fraude de ley en la creación de la plaza habilitada núm. 888521 de profesor de violoncello para el curso escolar 2020-2021" y en las comisiones de servicio sobre dicha plaza desde el curso 2020 en el Conservatorio Profesional de Música de Requena, incurriendo en causa de nulidad de pleno derecho por el supuesto f) del artículo 47 de la ley 39/2015 LPAC por omisión de requisitos esenciales (matrículas en la especialidad de violoncello) con indicios de posible exigencia de responsabilidades.

El informe de Antifraude expone tres conclusiones sobre la anterior resolución:

Que la habilitación de una plaza adicional de profesor en dicho conservatorio "no estaba justificada y en su consecuencia la existencia de una plaza para cómputo con posterioridad para la reconversión como plaza catalogada". Que no queda justificada la comisión de servicio a la funcionaria y demás personal sobre dicha plaza habilitada desde el curso escolar 2020 al actual. Que la funcionaria "no cumpliría los requisitos para haber formado parte del equipo directivo" resultante de la convocatoria efectuada por Resolución de 16 de febrero de 2020 de la directora general de personal docente de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo.

Fachada del conservatorio. / V. M.

Decisión unilateral

Las familias, que no entran en la cuestión de Antifraude, sino en la posterior decisión de conselleria siguiendo las instrucciones de la agencia, consideran que el departamento de Rovira toma una "decisión unilateral" que "conculca el derecho del alumnado", ya que, por sus circunstancias, "no puede desplazarse a los centros en donde las especialidades se imparten", más y teniendo en cuenta que, la ciudad de Requena se encuentra situada en una de las zonas más despobladas de la Comunitat Valenciana y que, es la propia LOE/LOMLOE la que recoge, entre sus principios, la igualdad de oportunidades en el mundo rural.

El AMPA del conservatorio de Requena pone el acento en que, "desde la llegada de Carmen Coret —jefa del Servicio de Ordenación y Gestión de Enseñanzas de Régimen Especial— y su equipo, la oferta educativa se ha visto reducida de manera exponencial". El AMPA cree que esta reducción "responde a un control férreo y nunca hasta este momento conocido sobre las vacantes que los conservatorios pueden ofrecer". "Así pues, ahora mismo, se está apostando por un modelo de 'crecimiento 0', término que, desgraciadamente para estas enseñanzas, significa 'decrecimiento'. Se vulneran los derechos del alumnado de acceso, de continuidad y de libertad de elección de centro", finalizan en su comunicado de denuncia.

Moción de apoyo por unanimidad

El AMPA consiguió llevar el pasado jueves la cuestión al Pleno, logrando que por unanimidad (PSOE, PP, PRya y Vox) se aprobara una moción que insta a la Conselleria de Educación "a que reconsidere su política respecto al Conservatorio Profesional de Música Mariano Pérez Sánchez de Requena, mantenga las enseñanzas que se estudian en el mismo y reconsidere la oferta educativa que se ha visto reducida".

Las familias han pedido una reunión con conselleria para que atienda sus reivindicaciones sin que, por el momento, haya recibido respuesta.