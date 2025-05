A juicio tras 22 años la trama de los casi 300 chalés ilegales de Llíber

Llega el juicio por la gran trama de supuesta corrupción urbanística de la Marina Alta. Este martes se inicia en la Audiencia de Alicante (la vista proseguirá el miércoles y los días 11, 12, 13, 19, 20 y 21 de mayo) el juicio por la construcción en suelo no urbanizable de casi 300 casas en Llíber. Se edificaron entre los años 1999 y 2003. Se vendieron a jubilados europeos que soñaban con un retiro feliz y que se encontraron viviendas con luz y agua precaria. Y no podían legalizarlas. Han pasado como poco 22 años. Se sentarán en el banquillo once acusados. Los imputados eran trece; dos ya han fallecido. Entre los acusados, está el actual alcalde, José Juan Reus, para el que se pide inhabilitación (su supuesta responsabilidad es menor). El presunto cerebro de la trama fue el constructor Miguel Muntaner, que admitió haber pagado mordidas al exalcalde del PP José Mas y al aparejador municipal Amador Signes. n