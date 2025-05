Gandia creará una red de cargadores para impulsar la movilidad sostenible

El ritmo al que está despegando el coche eléctrico no es, seguramente, como desearían muchas administraciones. La primera Europa, que hace años que viene reclamando a las ciudades que se adapten a un nuevo modelo de movilidad sostenible de forma que facilite la irrupción de estos vehículos no contaminantes.

Gandia ha empezado a ponerse el día. Queda camino por delante pero en los últimos años, ha dado pequeños pasos con la instalación de puntos de carga eléctrica para coches en los parkings públicos, donde hay una quincena y se está preparando una inversión para colocar otros tantos, y otros dos en la calle, uno junto a la estación de Renfe y en el parque Clot de la Mota, en la playa.

Pero el ayuntamiento es más ambicioso y alberga la idea de crear una red de cargadores por todos los barrios de la ciudad. En ese sentido, hace unas semanas aprobaba en Junta de Gobierno el trámite para la contratación de la empresa que llevará a cabo el trabajo de consultoría con el objetivo de elaborar el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS).

Según ha explicado a Levante-EMV, la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Lydia Morant, el objetivo es que ese documento ya recoja aquellos puntos donde se instalarán los postes que podrán ser utilizados por los usuarios y las usuarias de vehículos eléctricos, tanto los que viven en la ciudad como los que están de paso.

Se trata de un plan que aboga por facilitar la vida de aquellas personas que ya tengan un vehículo enchufable o estén pensando en adquirir uno pero que sienten cierto recelo ante el hecho de contar con escasos espacios públicos en los que poder cargas las baterías y moverse por la ciudad sin problemas.

El proyecto del PMUS va de la mano del de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que también está ya en marcha y que el ayuntamiento no quiere retrasar más ante la exigencia de la Unión Euorpea de que las ciudades empiecen a reducir los gases contaminantes de sus cascos urbanos.

La empresa que finalmente se lleve el contrato para elaborar el estudio estudiará cuál es la realidad actual de la ciudad a partir de diferentes parámetros como número de vehículos eléctricos que hay, zonas con mayor concentración de gases contaminantes, aparcamientos, etc. Y, a partir de ese trabajo, fijará aquellos puntos óptimos del casco urbano para instalar postes para la recarga eléctrica de vehículos. No es un proyecto inmediato, ya que después habrá ajustes del plan, preparar el proyecto, la inversión, etc, pero supone una declaración de intenciones. Además, el consistorio también tendrá que desplegar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Víctor Moll, empresario de la automoción y miembro de la comisión de electrificación que asesora al consistorio, explica a este periódico que la adaptación de las ciudades «no es tan sencilla como decidir poner un número concreto de puntos de recarga por cada distrito o zona, sino que es necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo», que es precisamente lo que se busca con el PMUS.

Moll tiene claro, además, que el ayuntamiento debe apostar por la instalación de sistemas de alta potencia, que permitan la carga rápida de los vehículos «en unos 20 minutos», señala, y que no debe ofrecer el sevicio necesariamente de forma gratuita.

El empresario explica que la electrificación de las ciudades se debe abordar desde varias perspectivas. Por ello, aunque la complicidad de las administraciones es importantes, en la comisión también incluyen a otro tipo de agentes como administradores de fincas, electricistas y otros profesionales relacionados para aprobar normativas que faciliten la instalación de cargadores en los garajes de comunidades de propietarios. n