El IES Alameda de Utiel protestará mañana contra la gestión de la dana y el abandono de Educación

En enero de 2025, el conseller de educación, José Antonio Rovira, anunció la instalación de aulas prefabricadas para retomar la actividad lectiva del IES Alameda de Utiel mientras se trabajaba en la reconstrucción del edificio, con el objetivo de "agilizar plazos". Desde una plataforma del instituto denuncian que de las aulas prefabricadas prometidas, solo se instalaron dos de ellas y nunca estuvieron operativas ni acondicionadas para la formación.

El pasado 2 de junio, Carlos Mazón asistió a la presentación del balance de actuaciones en infraestructuras educativas dañadas por la riada, acompañado por Rovira, donde anunció la implementación de aulas prefabricadas y diseños arquitectónicos adaptados en zonas afectadas por la dana. En el caso del IES Alameda, gravemente dañado, la Conselleria d'Educació ha propuesto una reconstrucción que incluye dejar la planta baja diáfana para permitir el paso del agua en futuras inundaciones reubicando las aulas en niveles superiores y construir una zona nueva para acoger los servicios generales del instituto. Además, se planea la instalación de aulas prefabricadas para garantizar la continuidad educativa durante el tiempo que duren las obras.

"A pesar de las promesas, siete meses después de la dana, Conselleria sigue sin tener un plan concreto de rehabilitación. Todavía no se han realizado las catas estructurales oportunas en el forjado sanitario del edificio para determinar el estado real del mismo. Hasta que no se tengan estas inspecciones del subsuelo y se tenga el informe definitivo, no podrán confirmar si es posible la rehabilitación del mismo", expresan en un comunicado. Mientras tanto, el alumnado sigue repartido en cinco espacios distintos de Utiel, lo que complica la logística educativa y afecta tanto a estudiantes como a profesores de todos los centros educativos, "sin olvidar que la calidad educativa de los centros acogedores (IES Miguel Ballesteros, CEIP Canónigo Muñoz, CEIP Enrique Rambal y Escuela oficial de idiomas) y del IES Alameda se ve mermada por la situación que podría alargarse dos cursos más si no se actúa inmediatamente", añaden.

Manifestación a las 20 horas

Las familias exigen a la dirección general de Infraestructuras Educativas el expediente oficial donde se exhiba un cronograma de actuaciones sólido, fehaciente y concreto referente, de un lado, a la instalación de las aulas provisionales para el próximo curso; y de otro, "la urgente, necesaria e inexorable reconstrucción del edificio del IES Alameda". Además, animan a toda la comunidad educativa de Utiel y comarca a unirse a la manifestación convocada por la Plataforma 6º y más: por un IES digno junto al AMPA del IES Alameda el 12 de junio a las 20 horas. Esta manifestación partirá desde la Plaza del Ayuntamiento de Utiel hasta las puertas del IES Alameda para exigir actuaciones reales. Es hora de hechos, las palabras ya no bastan. Y no se rendirán hasta ver reconstruido su instituto y volver a anhelada calidad educativa anterior a la dana.