Alerta en Requena por el descenso a la mitad de los pozos de agua potable que abastecen a la ciudad

Han saltado las alarmas. El Ayuntamiento de Requena acaba de confirmar que el nivel del acuífero en el punto en el que se extrae agua para el suministro a la población y a parte de sus pedanías ha caído drásticamente en apenas tres meses. Tal como reconoce el consistorio, los datos recogidos por la empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua de la población, Aqlara, revelan un descenso "anómalo" en el agua del acuífero Requena-Utiel, concretamente en la zona de los pozos de Cañada Palletas, una zona situada a unos kilómetros al oeste del núcleo urbano en la que, además de los pozos de abastecimiento, también se localizan otros sondeos privados.

En un comunicado oficial, el ayuntamiento ofrece datos del que hasta ahora muchos vecinos consideraban erróneamente un acuífero 'casi inagotable' y que confirman la súbita caída del nivel freático en este sondeo en concreto. En menos de seis meses, el nivel dinámico del acuífero (la profundidad media a la que se extrae agua durante el bombeo) ha pasado de una media de 47,5 metros de agua sobre la bomba a 27,5 en julio, lo que confirma una reducción de agua en ese punto.

Gráficos publicados por el Ayuntamiento de Requena sobre el nivel del acuífero en Cañada palletas / Ayuntamiento de Requena

Desde la Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Requena-Utiel insisten en que los datos facilitados y hechos públicos por el Ayuntamiento de Requena hacen referencia solo a los pozos situados en Cañada Palletas, los sondeos de donde se extrae el agua para el abastecimiento de agua potable, y no al estado de todo el acuífero. En este sentido, los técnicos de la junta consideran que los problemas detectados en este punto de sondeo no pueden ser extrapolables al resto de la masa de agua subterránea y apuntan que es posible que se hayan registado cambios subterráneos que hayan hecho que la saturación de agua en ese punto se haya reducido.

En un comunicado oficial, la junta hace hincapié en que el resto de piezómetros situados en el acuífero no indican variaciones, por lo que insisten en que no hay motivo de preocupación sobre los recursos hídricos disponibles en la masa de agua subterránea.

Dana o depresión por concentración

Los problemas en este pozo de abastecimiento podrían tener varias causas. Al tratarse de un sistema dinámico, fenónemos naturales como la dana del pasado 28 de octubre han podido modificar estructuras o canales subterráneos que hayan deteriorado la capa de roca permeable y porosa (roca caliza) justo en ese punto, por lo que el agua podría haberse almacenado o movilizado hacia otro punto del subsuelo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el agotamiento de los sondeos en Cañada Palletas, a tenor del súbito descenso del nivel dinámico detectado en los pozos, se deba a un fenónemo llamado depresión por concentración.

En este caso el problema no habría que buscarlo en fenómenos naturales sino en la saturación de un mismo punto de la masa de agua, como una esponja en la que solo se extrae agua de una parte, que acaba secándose. Además de los pozos de abastecimiento de agua de Requena, en apenas unos kilómetros cuadrados junto a Cañada Palletas se ubican también otros sondeos privados de uso industrial, varios pozos de riego, como el de la Comunidad de Regantes de San Antonio, y otros sondeos como los destinados a llevar agua a la pedanía de los Ruices. Esta concentración de sondeos en un mismo punto puede hacer afectado la estructura de la roca y el terreno reduciendo su capacidad de saturación.

Ubicación del pozo Cañada Palletas

Blindar los pozos

El Plan Hidrológico del Júcar previó estos problemas y por ello estableció la necesidad de declarar un perímetro de protección alrededor de los pozos dedicados al abastecimiento de agua potable.

Las alternativas ahora pasan por analizar detalladamente los problemas detectados en el sondeo, descartar que se estén reproduciendo en otros puntos de captación del acuífero y realizar un estudio de viabilidad para determinar si es necesario realizar una nueva prospección a mayor profundidad de la actual o buscar una nueva localización para los pozos en un punto donde haya mayor saturación de agua.

El acuífero de Requena-Utiel se extiende prácticamente por toda la comarca y de él se abastecen la mayoría de municipios, como Utiel o Requena y también los polígnos industriales de la zona. Tiene una extensión es de 988 km² y desde 2016 está declarado en riesgo cuantitativo el detectar un descenso continuado del nivel freático desde hace 30 años. ¿Los motivos? Una reducción de la recarga natural del acuífero y un aumento en la extracción de agua. Se extrae más agua que la que el sistema natural de captación es capaz de absorber y captar.

Ejecución de un nuevo pozo

Los datos recogidos en Cañada Palletas han obligado al consistorio a tomar cartas en el asunto. Además de estudiar qué puede haber ocasionado ese descenso en el nivel del pozo, el ayuntamiento ha anunciado que se está tramitando la ejecución de una nueva perforación para poder garantizar el suministro para uso humano y añade que, de persistir el descenso en los pozos actuales, habría que aumentar la profundidad de colocación de las bombas.

Hasta que finalice el estudio del consistorio y Aqlara, desde el Ayuntamiento de Requena insisten en que tomarán las medidas oportunas para garantizar el suministro a la población y hacen un llamiento al uso razonable del agua al considerar el uso para abastecimiento humano es prioritario frente a cualquier otro. Tal como han detallado desde el ayuntamiento el consumo humano apenas supone el 15% de la explotación de la masa de agua y el industrial, un 4%.