Utiel mejora la accesibilidad de la piscina del polideportivo

El ayuntamiento de la localidad ha instalado una silla elevadora para las personas que lo necesiten

Silla elevadora de la piscina municipal de Utiel

Silla elevadora de la piscina municipal de Utiel / Ayuntamiento de Utiel

Redacción Levante-EMV

Utiel

El Ayuntamiento de Utiel ha instalado en la piscina municipal del Polideportivo una silla elevadora para facilitar el acceso a las personas con discapacidad y movilidad reducida.

El vaso principal del polideportivo ya cuenta con este ascensor acuático de última tecnología con asiento de PVC desmontable y regulable en altura y homologado para elevar hasta 150 kilos.

Funcionamiento a presión

El elevador acuático cuenta con un mecanismo sencillo que funciona con la propia presión de agua de la red y permite que personas con dificultades de movilidad puedan entrar y salir de la piscina a través de esta silla salvaescaleras.

Una instalación más que necesaria en un espacio público con gran afluencia de vecinos con la que el consistorio utielano muestra su compromiso con la accesibilidad y el bienestar de todos los usuarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents