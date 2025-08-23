Requena regresa a la Edad Media

Aves rapaces, trobadores, trajes típicos de los siglos XIII y XIV, puestos de comida tradicional y mucha artesanía... El casco histórico de Requena, el barrio de la Villa, ha retrocedido cientos de años para acoger una nueva edición del Mercado Medieval que se organiza con motivo de la Feria y Fiestas de la Vendimia.

En esta nueva edición, la Villa vuelve a convertirse en el mejor escenario posible para acoger durante tres días el que se ha convertido en uno de los mercados medievales de referencia en toda la Comunitat Valenciana, tanto por la cantidad de acitivades y puestos disponibles como, especialmente, el marco incomparable en el que se celebra: el barrio medieval de Requena, uno de los mejor conservados de todo el territorio que atesora auténticas joyas del arte gótico como el Salvador, Santa María y otros edificios civiles como el Palacio del Cid. Frente a ellos, y quizá como hace mil años, desde el jueves recorren las calles juglares y demás actores que amenizan las decenas de puestos instalados a lo largo del entramado formado por la plazas del Castillo, el Salvador y Albornoz.

Actividades

Desde primera hora de la mañana y hasta el domingo, miles de personas podrán sumergirse de lleno en la Requena medival. En esta edición se ha incrementado la oferta de actividades, especialmente para los más pequeños con el rincón infantil y varias exposiciones y espectáculos explicativos para conocer, por ejemplo, la historia de los cátaros, el proceso de elaboración de manuscritos durante la Edad Media o el arte de la cetrería.

Además de estas actividades, la Villa se ha llenado de interesante puestos de artesanía y gastronomía.

"Un escenario espectacular"

Entre los cientos de visitantes que han aprovechado la mañana para acercarse hasta Requena y su barrio medieval, todos coinciden en la singularidad del emplazamiento. A diferencia de otras ciudades, la ambientación en la Villa resulta espectacular al ser un barrio gótico.