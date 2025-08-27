Transportes licita por 84 millones la renovación integral de la vía de ferrocarril entre Buñol y Utiel

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado, a través de Adif y por un importe de más de 85 millones de euros, la contratación de las obras de renovación integral del tramo Buñol-Utiel, en la línea ferroviaria C3 de Cercanías de València. Esta actuación supone un nuevo impulso al Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana.

Tal como ha explicado el ministerio a través de un comunicado, las obras contribuirán a incrementar la fiabilidad de la infraestructura y las circulaciones, reforzar los estándares de calidad de la explotación del servicio, homogeneizar los elementos de vía (carriles y traviesas), dotar de mayor regularidad al tráfico y contribuir a un incremento de la velocidad de los trenes, mientras se incrementa el confort a los viajeros.

La licitación se une a otras inversiones relevantes en este ámbito, como la modernización del tramo Sollana-Cullera, en fase de ejecución, y la próxima adjudicación de la renovación entre Xàtiva y Alcoi.

Principales obras

Las actuaciones se desarrollarán en los términos municipales de Utiel, Requena, Siete Aguas y Buñol, en la provincia de València. En total, comprende un tramo de 45,6 km, que se renovará íntegramente (carril, traviesas y balasto) en la vía general y las de apartado de Utiel y El Rebollar, en las que también se instalarán nuevos aparatos de vía (cambios de agujas).

Asimismo, se realizará la limpieza de drenajes y cunetas, la protección contra desprendimientos y la consolidación, mediante la instalación de mallas de triple torsión, redes de cable, bulonados y gunitados.

Por otro lado, se adecuarán las dimensiones de los andenes de las estaciones de Utiel, El Rebollar, San Antonio de Requena, Requena, Siete Aguas y Venta Mina con el fin de adaptarlos al nuevo esquema de vías.

El proyecto también contempla la adecuación de la sección de los 13 túneles del tramo, en previsión de una futura electrificación de la línea con catenaria a 25 KV. Además, se realizarán trabajos de obra civil en las estructuras de 10 puentes y 22 pasos superiores.

Prepararse frente a nuevos temporales

Asimismo, se prevén comprobaciones de las obras de drenaje transversal -según lo establecido entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y Adif- para garantizar los caudales correspondientes a un periodo de retorno de 25 años. La actuación contribuye al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) y 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles).