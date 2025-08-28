Utiel se prepara para la romería del Remedio
La brigada realiza labores de desbroce y limpieza de cara al próximo 6 de septiembre, cuando cientos de vecinos y visitantes transitarán por esta zona con motivo de la celebración de la tradicional romería de la Virgen, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial
La brigada de jardinería del Taller de Empleo “Utiel Mejora V” del Ayuntamiento de Utiel ha estado ejecutando trabajos de mantenimiento en el entorno de El Remedio con el desarrollo de labores de limpieza y desbroce para adecuar este entorno natural privilegiado.
Un espacio único que cuenta con numerosas visitas, sobre todo en periodos vacacionales y especialmente con la llegada de la Feria y Fiestas y la multitudinaria Romería de la Virgen del Remedio del 6 de septiembre, ya declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunidad Valenciana.
El consistorio utielano ha puesto en marcha acciones de acondicionamiento de este espacio forestal teniendo en cuenta que en esta época la afluencia de visitantes se incrementa considerablemente y los trabajos de prevención y mantenimiento deben intensificarse.
