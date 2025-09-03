Transportes adjudica la sustitución del tablero del puente sobre el río Magro en Utiel

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 242.853 euros (IVA incluido) la obra para sustituir el tablero de la estructura sobre el Río Magro en el km 258,16 de la N-III, en el término municipal de Utiel, provincia de Valencia.

El contrato tiene como objeto la mejora estructural y funcional de la estructura sobre el río Magro, ubicada en el km 258,16 de la N-III. Las actuaciones consisten principalmente en la demolición del tablero existente y la reconstrucción de uno nuevo, manteniendo la misma geometría de calzada.

El nuevo tablero de vigas prefabricadas es homogéneo en toda su anchura y, al tener un canto menor que el existente, permite reducir el espesor de firme sobre él. Adicionalmente, se realizará el recrecido de estribos, la reparación de sus muros frontales y la instalación de un nuevo pretil como renovación del sistema de contención original.

Las actuaciones sobre este puente permiten devolver las condiciones de seguridad y durabilidad de la infraestructura, mejorando y asegurando su funcionalidad. La geometría y características del nuevo tablero y el recrecido de los estribos permite la reducción del espesor de firme, consiguiendo así disminuir el efecto de las sobrecargas y mejorar el comportamiento frente a la fisuración.