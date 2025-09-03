Utiel reasfalta el camino de "Los Lavaderos"

El Ayuntamiento de Utiel ha iniciado los trabajos de reasfaltado del camino de “Los Lavaderos” que discurre desde Utiel hacia Los Corrales y Las Casas. Las labores de acondicionamiento del firme con una longitud de más de seis kilómetros ya han comenzado con la primera fase de actuación hasta el puente que cruza el río Magro y continuará durante este mes de septiembre en los siguientes tramos de conexión con las pedanías.

El objetivo es adecuar un camino muy transitado, especialmente en los periodos de campañas agrarias de recolección de cosechas. Ayer se iniciaba el riego de adherencia y hoy ha comenzado la ejecución de capa de aglomerado asfáltico de 5 centímetros de espesor con la que se mejorará sustancialmente la circulación por esta vía. Como actuaciones previas se ha realizado la limpieza de cunetas y arcenes, poda con pértiga, desbroce manual, formación de cuneta con motoniveladora y limpieza final con mini pala y barredora.

Estas intervenciones de acondicionamiento, limpieza y desbroce se suman a las ya finalizadas en diferentes zonas del Polígono El Tollo.