La "vuelta al cole" atípica de Utiel: el IES Alameda repartido en seis centros

El IES Alameda de Utiel acabó el curso pasado con protestas por la gestión de la dana en el centro educativo por parte de la Conselleria de Educación. A mediados de junio, no tenían ninguna hoja de ruta ni información clara para el próximo curso y acabaron el 2024-2025 repartidos en cinco ubicaciones diferentes, afectando a la red escolar de la localidad, que veía incrementada su capacidad sin más recursos.

El equipo directivo del instituto eligió seguir distribuidos en diferentes centros para dar clases en aulas ordinarias, en vez de en barracones, pero con la condición de que se instalarán aulas prefabricadas en estos espacios para albergar talleres, aulas de informática o laboratorio, ya que estarán ocupadas por los estudiantes del Alameda. Esta decisión responde a "criterios pedagógicos" que pensaban mejor para el alumnado, pese a la dispersión.

Finalmente, hoy ha arrancado el curso escolar, en el que los alumnos del Alameda han estado distribuidos entre el IES Miguel Ballesteros (1º y 2º de la ESO); Escuela Oficial de Idiomas (3º y 4º de la ESO); CEIP Canónigo Muñoz (1º y 2º de Bachillerato); Sala del complejo deportivo El Nogueral (2º de Bachillerato); Escuela de Hostelería (FP de Hostelería y Peluquería); Parking del CEIP Enrique Rambal (estará la FP de Peluquería cuando lo adapten).

Solo uno de los 21 barracones

Según una portavoz de la plataforma 6º y Mas por un IES Digno, la jornada de bienvenida ha transcurrido "sin incidentes", pero con falta de recursos. "Los pocos barracones que sí están colocados presentan graves deficiencias: sin puertas, sin luz, sin calefacción y sin ventanas", manifiesta. De los 21 barracones que se iban a instalar, solo uno está en funcionamiento en el IES Miguel Ballesteros con alumnado de 2º de la ESO.

Única aula prefabricada acabada en el IES Miguel Ballesteros, que acoge a alumnado de 2º de la ESO. / L-EMV

"Según el informe de oficio emitido por el inspector de educación en mayo, ningún alumno de ESO recibiría clase en aulas prefabricadas, que estarían reservadas solo para talleres o despachos. Sin embargo, en julio se nos comunicó de manera no oficial una modificación de este plan: el IES Alameda pierde un aula ordinaria destinada a un grupo de 2º de ESO, que finalmente tendrá que impartir sus clases en un barracón en el recinto del IES Miguel Ballesteros", aclara la portavoz.

La preocupación de las familias crece como consecuencia de la falta de transparencia en cuanto a los plazos "reales" para la reconstrucción del IES Alameda: "la principal razón del enfado es que nuestros hijos e hijas van a quedarse sin centro escolar durante al menos tres años". "No solo nuestros hijos van a seguir desplazados y sin centro, es que además el resto de centros educativos del pueblo van a estar masificados. Esto va a afectar a la calidad de la educación de todos los niños y niñas del municipio y de la comarca, no solo a los del Alameda", denuncian las familias.