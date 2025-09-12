Tardeo 'remember' en Utiel: la cita más esperada de los 90 y los 2000

Utiel revivirá la banda sonora de los 90 y 2000 el 13 de septiembre en la Calle Proyecto 3 (Polígono el Tollo). El Tardeo Remember (marca registrada) que arrasa en Valencia viaja hasta Utiel para hacer cantar y bailar a varias generaciones.

Este evento reunirá a los amantes de la música de los años 90 y 2000 en una tarde y noche cargadas de nostalgia, baile y una energía vibrante. Las sesiones estarán a cargo de reconocidos DJs e invitados valencianos que marcaron las principales salas de la Ruta, como Víctor Pérez, Vicemte Ferrer, InmaEyes o José Coll.

Durante la jornada se vivirán actuaciones míticas de artistas reconocidos como son Jerry Daley & Bandido Feat Piropo, que sonaron en las principales emisoras de radio y fueron número 1 en las pistas de baile, en un espectáculo donde la iluminación, el sonido y la puesta en escena sorprenderán al público.

El Tardeo comenzará a partir de las 17 horas hasta la noche. Además de la música, el evento incluirá zonas de descanso, servicio de barra, punto de venta de merchandising y zona gastronómica para que no te pierdas en ningún momento las actuaciones. Todo está pensado para cubrir las necesidades de los asistentes y asegurar una experiencia cómoda y segura. Es por ello que el evento contará con servicios sanitarios, personal de seguridad y equipo especializado en admisión.

Los aristas que acudirán a la cita

Víctor Pérez: The Face / Homenaje a la Ruta

Vicente Ferrer: Bananas / Sonido de Valencia

Arturo Roger: A.C.T.V.

Coqui Selection: The Face

InmaEyes: ProDj/Dona Festival

Jesús Brisa: Espiral

José Coll: Remember The Music

Raquel Cardona: Masía

Sergi Val: Remember de Les Arts

El acceso al evento será de 6 euros, que incluye cerveza o refresco (vaso incluido), con control de aforo y con opción de reacceso al recinto por 3 euros. Las estradas están disponible a través de la plataforma Enterticket. Además, el evento ofrece fácil acceso y cuenta con zonas de aparcamiento en los alrededores de las instalaciones (gratuitos).