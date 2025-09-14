El aciago verano del gobierno de Oliva

A buen seguro que el Gobierno local de Oliva, especialmente su alcaldesa, Yolanda Pastor, no va a guardar un recuerdo cariñoso de un verano que ahora vive sus últimos días. Durante los meses de julio y agosto no ha habido semana que la máxima autoridad municipal no se haya despertado con algún sobresalto que afectaba a personas de su equipo de confianza, concejales de su partido. Projecte Oliva (PRO).

Uno de los asuntos más sorprendentes se conoció el pasado 1 de agosto pero coleará mientras dure la comisión de investigación que se ha abierto para aclararlo. Se trata de la supuesta venta irregular de alfalfa y otros productos para el cuidado de caballos por parte de una persona que custodiaba a siete equinos que fueron incautados en una operación de la Guardia Civil por maltrato animal.

Un policía local residente en Oliva pero que presta servicio en otro municipio denunció que el cuidador le había revendido ese material, que había sido adquirido por el ayuntamiento para el mantenimiento de lo caballos. El asunto salpicó a la concejala de Medio Ambiente, Maria Bertomeu, que se supo que es pareja del cuidador y a la que los grupos de la oposición acusan también de haberse beneficiado del dinero logrado con esas operaciones.

La respuesta por parte de Pastor fue la retirada de todas las competencias y la retribución a Bernabeu y la creación de la comisión de investigación con todos los grupos municipales.

No quedó ahí porque, unas semanas después, se descubrió que, pese a ello, el mismo hombre seguía al cuidado de los caballos, un asunto que Rosa Pous, presidenta de la comisión y que es socia de gobierno con UCIN, alegó que se iba a resolver en breve.

El segundo asunto delicado tuvo como protagonista a otro edil de Projecte Oliva y se destapó el 8 de agosto, aunque ocurrió bastante antes, el 24 de julio. Joan Mascarell, primer teniente de alcalde, avisó en un grupo de WhatsApp de que se iban a llevar a cabo controles policiales antidroga en el municipio dos días antes de que ocurriera, durante el fin de semana del 26 y el 27. «He escuchado por ahí que hoy, y durante el fin de semana, habrá controles de Policía y Guardia Civil, con perros y todo, por Oliva. Así que no os hagáis los valientes, que la broma no es poca cosa», decía en ese escrito.

El asunto se cerró con una disculpa del edil, quien señaló que se había enterado «por comentarios de conocidos» y que en su labor municipal no tiene funciones en seguridad ciudadana. El edil pidió perdón también a la Policía Local y Guardia Civil por revelar el operativo. Partidos de la oposición como Compromís pidieron «medidas» a la alcaldesa y asgeuraron que «con un disculpa no basta».

Más reciente y, posiblemente delicado, es el asunto de la Policía Local, que atañe directamente a la alcaldesa. Como ha venido publicando este periódico a lo largo de esta semana, la Guardia Civil ha detenido a uno de sus agentes por la agresión a una joven cuando se encontraba esposada en Oliva. Este asunto lo está tratando directamente el cuerpo y los juzgados pero es que en el lugar también se encontraban siete policías locales, que presenciaron la escena sin frenar al agente.

Actuación de la Policía Local

Otra vez se puso el punto de mira en el Gobierno loca y en la alcaldesa, que es la responsable de Seguridad Ciudadna. Tras comprobar la actitud pasiva de los agentes y, sobre todo, constatar que no habían informado de los hechos pese a que salieron a la luz más de un mes después de que ocurrieran, la primera edila decidió abrir expediente disciplinario a los siete policías para investigar su actuación. El objetivo de este proceso es decidir si se toman, o no, medidas administrativas contra los policías.

El final de la primavera no fue mucho mejor para Pastor. En junio tuvo que afrontar el enfado público del exconcejal Francisco Escrivà, que dimitió después de apenas después de tomar posesión del cargo. Lo hizo a través de una carta en la que afeaba que en ese tiempo no se le diera de alta en la Seguridad Social ni se formalizara contrato alguno.