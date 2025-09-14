Limpieza a fondo de la cala de Testos de Benitatxell

Acaba el verano y toca, una vez más, limpiar a fondo la cala dels Testos del Poble Nou de Benitatxell. Hay bañistas que bajan bien cargados y que, a la hora de volver, sueltan lastre y dejan la basura en la cala. El acceso, por un quebrado barranco y con tres paredes verticales por las que hay que trepar por las cuerdas, es complicado. El ayuntamiento ha asegurado que este año ha disminuido el volumen de basura, pero que sigue siendo «intolerable» el incivismo de algunos bañistas. La limpieza la han realizado Poble Net Serveis Municipales y SVS, la empresa del salvamento y socorrismo de la cala del Moraig. n