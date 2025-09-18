Tierra Bobal celebra el Día Mundial del Turismo 2025 con diez días de experiencias únicas
Durante diez días, visitantes y vecinos podrán disfrutar de más de una veintena de propuestas organizadas por entidades y empresas adheridas a la marca Tierra Bobal que combinan enoturismo, naturaleza, gastronomía y cultura
Del 20 al 30 de septiembre, Tierra Bobal conmemora el Día Mundial del Turismo 2025 con una completa programación que combina enoturismo, naturaleza, gastronomía y cultura.
Bajo el lema “Descubre Tierra Bobal, Conectar es Vivir”, la fecha invita a descubrir la esencia de Tierra Bobal y conectar con una historia de más de 2.500 años historia del vino, sus paisajes de viñedos y ríos, sus sabores auténticos y la calidez de sus gentes.
Durante diez días, visitantes y vecinos podrán disfrutar de más de una veintena de propuestas organizadas por entidades y empresas adheridas a la marca Tierra Bobal. La oferta incluye desde visitas guiadas a yacimientos arqueológicos y bodegas subterráneas hasta experiencias gastronómicas, catas de vino, rutas en la naturaleza y actividades de aventura.
Actividades destacadas
Entre las actividades destacadas, que se encuentran detalladas en este enlace a la web de Tierra Bobal, destacan:
- 20 al 30 de septiembre: Noche en Blanco en Requena, visitas a Kelin en Caudete de las Fuentes, catas en bodegas Pago de Tharsys y Rodeno, oleotour en Oli-Oli Biodinámico, rutas Starlight y experiencias gastronómicas de temporada en Restaurante Alto Tajo.
- 23 al 27 de septiembre: cata de quesos en Quesería Hoya de la Iglesia y visitas a las Cuevas de la Villa de Requena.
- 27 de septiembre – Día Mundial del Turismo: Ruta Naranja en las Hoces del Cabriel, Fiesta de la Vendimia en Bodegas Nodus, Fiesta Fin de Vendimia en Bodegas Clos Cor Ví, Cata de Uvas y Vinos en Vinea Clausa, experiencia gastronómica en Restaurante Sinarcas así como visitas a alfarerías y bodegas subterráneas de Utiel.
- 27 y 28 de septiembre: rafting en el río Cabriel con Kalahari Aventuras y visitas guiadas a El Molón de Camporrobles.
Una invitación a descubrir Tierra Bobal
La programación del Día Mundial del Turismo 2025 refuerza la apuesta de Tierra Bobal por un turismo sostenible y de calidad, en el que conviven:
- El enoturismo en bodegas históricas y modernas.
- El patrimonio cultural a través de yacimientos, cuevas y tradiciones artesanas.
- El turismo de naturaleza con rutas y actividades en el Parque Natural Hoces del Cabriel.
- La gastronomía local, con productos de kilómetro cero y experiencias culinarias únicas.
Tierra Bobal es la marca turística que representa a los municipios de: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
