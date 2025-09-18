Tierra Bobal celebra el Día Mundial del Turismo 2025 con diez días de experiencias únicas.

Del 20 al 30 de septiembre, Tierra Bobal conmemora el Día Mundial del Turismo 2025 con una completa programación que combina enoturismo, naturaleza, gastronomía y cultura.

Bajo el lema “Descubre Tierra Bobal, Conectar es Vivir”, la fecha invita a descubrir la esencia de Tierra Bobal y conectar con una historia de más de 2.500 años historia del vino, sus paisajes de viñedos y ríos, sus sabores auténticos y la calidez de sus gentes.

Durante diez días, visitantes y vecinos podrán disfrutar de más de una veintena de propuestas organizadas por entidades y empresas adheridas a la marca Tierra Bobal. La oferta incluye desde visitas guiadas a yacimientos arqueológicos y bodegas subterráneas hasta experiencias gastronómicas, catas de vino, rutas en la naturaleza y actividades de aventura.

Actividades destacadas

Entre las actividades destacadas, que se encuentran detalladas en este enlace a la web de Tierra Bobal, destacan:

20 al 30 de septiembre : Noche en Blanco en Requena, visitas a Kelin en Caudete de las Fuentes, catas en bodegas Pago de Tharsys y Rodeno, oleotour en Oli-Oli Biodinámico, rutas Starlight y experiencias gastronómicas de temporada en Restaurante Alto Tajo.

: Noche en Blanco en Requena, visitas a Kelin en Caudete de las Fuentes, catas en bodegas Pago de Tharsys y Rodeno, oleotour en Oli-Oli Biodinámico, rutas Starlight y experiencias gastronómicas de temporada en Restaurante Alto Tajo. 23 al 27 de septiembre : cata de quesos en Quesería Hoya de la Iglesia y visitas a las Cuevas de la Villa de Requena.

: cata de quesos en Quesería Hoya de la Iglesia y visitas a las Cuevas de la Villa de Requena. 27 de septiembre – Día Mundial del Turismo : Ruta Naranja en las Hoces del Cabriel, Fiesta de la Vendimia en Bodegas Nodus, Fiesta Fin de Vendimia en Bodegas Clos Cor Ví, Cata de Uvas y Vinos en Vinea Clausa, experiencia gastronómica en Restaurante Sinarcas así como visitas a alfarerías y bodegas subterráneas de Utiel.

: Ruta Naranja en las Hoces del Cabriel, Fiesta de la Vendimia en Bodegas Nodus, Fiesta Fin de Vendimia en Bodegas Clos Cor Ví, Cata de Uvas y Vinos en Vinea Clausa, experiencia gastronómica en Restaurante Sinarcas así como visitas a alfarerías y bodegas subterráneas de Utiel. 27 y 28 de septiembre: rafting en el río Cabriel con Kalahari Aventuras y visitas guiadas a El Molón de Camporrobles.

Día Mundial del Turismo 2025. / ED

Una invitación a descubrir Tierra Bobal

La programación del Día Mundial del Turismo 2025 refuerza la apuesta de Tierra Bobal por un turismo sostenible y de calidad, en el que conviven:

El enoturismo en bodegas históricas y modernas.

en bodegas históricas y modernas. El patrimonio cultural a través de yacimientos, cuevas y tradiciones artesanas.

a través de yacimientos, cuevas y tradiciones artesanas. El turismo de naturaleza con rutas y actividades en el Parque Natural Hoces del Cabriel.

con rutas y actividades en el Parque Natural Hoces del Cabriel. La gastronomía local, con productos de kilómetro cero y experiencias culinarias únicas.

Tierra Bobal es la marca turística que representa a los municipios de: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.