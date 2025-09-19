Utiel cierra unas fiestas marcadas por las "ganas para avanzar en la recuperación"
Del 5 al 14 de septiembre el Ayuntamiento de Utiel ha programado más de un centenar de eventos de carácter cultural, festivo y deportivo con la colaboración de entidades y asociaciones
Utiel despedía sus fiestas patronales el pasado domingo tras 10 días intensos de festejos en los que ha predominado la buena climatología y la gran afluencia de público.
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha remarcado el esfuerzo extraordinario que se ha llevado a cabo para que los espacios clave en la celebración de estas fiestas, como son la Alameda y la zona de las carpas, hayan estado acondicionados para el disfrute de peñas, asociaciones y colectivos que cuentan con estos enclaves como principales puntos de encuentro de las fiestas patronales.
“Este objetivo era un compromiso que nos fijamos el equipo de gobierno para que utielanos y utielanas junto con todos los visitantes disfrutaran de un espacio de ocio y festivo, sin la recuperación de este espacio nada hubiera sido igual”, ha destacado Gabaldón.
Agenda completa para todos los públicos
Actividades culturales, sociales, deportivas y festivas, puestas en marcha en colaboración con numerosas entidades y asociaciones, han completado una agenda intensa en estos días especiales de fiestas patronales que han permitido a utielanos y visitantes disfrutar de momentos especiales de evasión y diversión en compañía de familiares y amigos.
Entre los actos a destacar por la gran afluencia de público, destaca el sábado 6 de septiembre, con la tradicional bajada en romería de la patrona de Utiel, declarada fiesta de interés turístico provincial y el pregón anunciador a cargo del periodista deportivo, Rafael Sahuquillo, el día 7 de septiembre con la ofrenda a la Virgen del Remedio y el 8 de septiembre, festividad de la patrona de Utiel.
“Han sido días muy emotivos, cargados de solemnidad y de sentimiento utielano, que hemos tenido el orgullo de compartir con diferentes representantes institucionales, de Diputación Generalitat Valenciana , Congreso y Senado a los que agradecemos su apoyo y compromiso con los utielanos", destacaba el alcalde.
Los eventos gastronómicos han contado con una gran acogida, como la multitudinaria “caldereta de bou “para más de mil personas y el tradicional concurso de paellas que tras el éxito de la anterior convocatoria volvía a celebrarse por la noche en el recinto ferial y contó con más de 80 inscripciones.
En el apartado cultural, obras de teatro referentes en la escena nacional como “El barbero de Picasso”, conciertos y exposiciones, han llenado de actividades para todos los públicos la agenda especial de feria.
Festejos taurinos
“Hemos contado con una amplia variedad de eventos taurinos. A las habituales actividades organizadas por entidades y asociaciones, este año hemos volvemos a dar especial protagonismo a nuestra centenaria plaza de Toros con un cartel de toreros banderilleros extraordinario, con El Fandi, Escribano y Colombo, que salieron a hombros en una tarde triunfal en La Utielana junto con el novillero utielano Jorge Escamilla que en su clase práctica cortó dos orejas y un rabo” apuntaba el alcalde de Utiel.
El Tardeo Remember hizo vibrar a cientos de personas al ritmo de grandes himnos de los 90 con DJs referentes del panorama nacional. Los espectáculos musicales y las Noches de La Alameda han completado la amplia oferta musical para generaciones.
La Feria y Fiestas ponía su broche de oro con el animado desfile de carrozas y comparsas que además de las habituales entidades, este año contó con la extraordinaria participación solidaria de la “Banda de cornetas, tambores y majorettes Murcia/Jóvenes del Mar Menor de la población de los Nietos en Cartagena . Y el extraordinario castillo de fuegos artificiales ponía el punto y final a una agenda cargada de eventos culturales, sociales, festivos en los que han tenido cabida todos los públicos.
“Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en superar el difícil reto que teníamos este año, después de estos meses tan duros. A todos los funcionarios, personal laboral, colaboradores, asociaciones, equipo de gobierno, corporación, Comisión de Festejos, Reina y Corte de Honor, a todas las personas que de una forma u otra han participado y, en especial, a todos los utielanos, mi eterno agradecimiento por haber logrado que Utiel vuelva a brillar con todo su esplendor” remarcaba el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.
