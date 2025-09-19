Utiel cierra unas fiestas marcadas por las "ganas para avanzar en la recuperación"

Utiel despedía sus fiestas patronales el pasado domingo tras 10 días intensos de festejos en los que ha predominado la buena climatología y la gran afluencia de público.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha remarcado el esfuerzo extraordinario que se ha llevado a cabo para que los espacios clave en la celebración de estas fiestas, como son la Alameda y la zona de las carpas, hayan estado acondicionados para el disfrute de peñas, asociaciones y colectivos que cuentan con estos enclaves como principales puntos de encuentro de las fiestas patronales.

“Este objetivo era un compromiso que nos fijamos el equipo de gobierno para que utielanos y utielanas junto con todos los visitantes disfrutaran de un espacio de ocio y festivo, sin la recuperación de este espacio nada hubiera sido igual”, ha destacado Gabaldón.

Agenda completa para todos los públicos

Actividades culturales, sociales, deportivas y festivas, puestas en marcha en colaboración con numerosas entidades y asociaciones, han completado una agenda intensa en estos días especiales de fiestas patronales que han permitido a utielanos y visitantes disfrutar de momentos especiales de evasión y diversión en compañía de familiares y amigos.

Entre los actos a destacar por la gran afluencia de público, destaca el sábado 6 de septiembre, con la tradicional bajada en romería de la patrona de Utiel, declarada fiesta de interés turístico provincial y el pregón anunciador a cargo del periodista deportivo, Rafael Sahuquillo, el día 7 de septiembre con la ofrenda a la Virgen del Remedio y el 8 de septiembre, festividad de la patrona de Utiel.

“Han sido días muy emotivos, cargados de solemnidad y de sentimiento utielano, que hemos tenido el orgullo de compartir con diferentes representantes institucionales, de Diputación Generalitat Valenciana , Congreso y Senado a los que agradecemos su apoyo y compromiso con los utielanos", destacaba el alcalde.

Los eventos gastronómicos han contado con una gran acogida, como la multitudinaria “caldereta de bou “para más de mil personas y el tradicional concurso de paellas que tras el éxito de la anterior convocatoria volvía a celebrarse por la noche en el recinto ferial y contó con más de 80 inscripciones.

En el apartado cultural, obras de teatro referentes en la escena nacional como “El barbero de Picasso”, conciertos y exposiciones, han llenado de actividades para todos los públicos la agenda especial de feria.

Festejos taurinos

“Hemos contado con una amplia variedad de eventos taurinos. A las habituales actividades organizadas por entidades y asociaciones, este año hemos volvemos a dar especial protagonismo a nuestra centenaria plaza de Toros con un cartel de toreros banderilleros extraordinario, con El Fandi, Escribano y Colombo, que salieron a hombros en una tarde triunfal en La Utielana junto con el novillero utielano Jorge Escamilla que en su clase práctica cortó dos orejas y un rabo” apuntaba el alcalde de Utiel.

El Tardeo Remember hizo vibrar a cientos de personas al ritmo de grandes himnos de los 90 con DJs referentes del panorama nacional. Los espectáculos musicales y las Noches de La Alameda han completado la amplia oferta musical para generaciones.

La Feria y Fiestas ponía su broche de oro con el animado desfile de carrozas y comparsas que además de las habituales entidades, este año contó con la extraordinaria participación solidaria de la “Banda de cornetas, tambores y majorettes Murcia/Jóvenes del Mar Menor de la población de los Nietos en Cartagena . Y el extraordinario castillo de fuegos artificiales ponía el punto y final a una agenda cargada de eventos culturales, sociales, festivos en los que han tenido cabida todos los públicos.

“Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en superar el difícil reto que teníamos este año, después de estos meses tan duros. A todos los funcionarios, personal laboral, colaboradores, asociaciones, equipo de gobierno, corporación, Comisión de Festejos, Reina y Corte de Honor, a todas las personas que de una forma u otra han participado y, en especial, a todos los utielanos, mi eterno agradecimiento por haber logrado que Utiel vuelva a brillar con todo su esplendor” remarcaba el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.