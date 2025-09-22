Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres kilómetros de retenciones en la A-3 en Requena por un vehículo en llamas

El incidente ha provocado el corte del carril derecho mientras una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha actuado sobre el turismo

Redacción Levante-EMV

València

Nueva complicación en el tráfico en València. El incendio de un vehículo dificulta la A-3, a la altura de Requena, en sentido hacia València y ha provocado el corte del carril derecho con una retención de tres kilómetros. Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha actuado sobre el vehículo y la Guardia Civil de Tráfico ha ordenado el tráfico, según la Dirección General de Tráfico.

