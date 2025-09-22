Tres kilómetros de retenciones en la A-3 en Requena por un vehículo en llamas

Nueva complicación en el tráfico en València. El incendio de un vehículo dificulta la A-3, a la altura de Requena, en sentido hacia València y ha provocado el corte del carril derecho con una retención de tres kilómetros. Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha actuado sobre el vehículo y la Guardia Civil de Tráfico ha ordenado el tráfico, según la Dirección General de Tráfico.