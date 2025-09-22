Tres kilómetros de retenciones en la A-3 en Requena por un vehículo en llamas
El incidente ha provocado el corte del carril derecho mientras una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha actuado sobre el turismo
València
Nueva complicación en el tráfico en València. El incendio de un vehículo dificulta la A-3, a la altura de Requena, en sentido hacia València y ha provocado el corte del carril derecho con una retención de tres kilómetros. Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha actuado sobre el vehículo y la Guardia Civil de Tráfico ha ordenado el tráfico, según la Dirección General de Tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas 'enviar un mensaje para subir a los pisos altos
- Gloria Sánchez, investigadora de bacterias: 'La contaminación por la dana ha disminuido en el agua, pero permanece en en el fondo de l'Albufera
- El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
- Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre
- Miguel Polo (CHJ) declara que pidió el Es Alert para Forata a las 17.30 y que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas