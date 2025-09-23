La Mancomunidad Interior de la Tierra del Vino acerca la mediación gratuita a través del servicio MEDIAPROP
Se trata de un programa de mediación promovido por la Generalitat Valenciana para acercar a la ciudadanía una alternativa extrajudicial que evita trámites largos y costosos
La ciudadanía de la comarca ya cuenta con un nuevo recurso para resolver sus conflictos de manera rápida, eficaz y gratuita: el servicio MEDIAPROP, que acaba de ponerse de nuevo en marcha en la Mancomunidad Interior de la Tierra del Vino (MITV).
Se trata de un programa de mediación promovido por la Generalitat Valenciana para acercar a la ciudadanía una alternativa extrajudicial que evita trámites largos y costosos. El objetivo es que las personas que puedan estar pensando en iniciar un proceso judicial puedan disponer de un espacio neutral para el diálogo y el acuerdo antes de llegar a los tribunales.
Aunque su sede se encuentra en la MITV, MEDIAPROP prestará asistencia itinerante en los nueve municipios de la comarca. Las personas interesadas en este servicio universal y gratuito pueden pedir cita a través del correo electrónico mancomunidad@tierradelvino.es o llamando al teléfono 96 217 35 86. Una vez solicitado el servicio, la persona profesional mediadora se desplazará hasta el municipio correspondiente para atender cada caso.
El servicio está financiado por la Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, que apuesta por los puntos MEDIAPROP como fórmula eficaz para acercar la justicia a la ciudadanía y reducir la carga de los juzgados.
- La tormenta entra en Valencia: fuertes granizadas en la Safor y la Costera
- Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia
- Gloria Sánchez, investigadora de bacterias: 'La contaminación por la dana ha disminuido en el agua, pero permanece en en el fondo de l'Albufera
- Recuperada la circulación de todos los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda
- ¿Por qué hay tantas averías en Metrovalencia desde hace semanas?
- Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre
- Miguel Polo (CHJ) declara que pidió el Es Alert para Forata a las 17.30 y que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas
- La CHJ envió 24 correos de lluvias y caudales a Emergencias en las horas clave de la dana del 29-O