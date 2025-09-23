La Mancomunidad Interior de la Tierra del Vino acerca la mediación gratuita a través del servicio MEDIAPROP

La ciudadanía de la comarca ya cuenta con un nuevo recurso para resolver sus conflictos de manera rápida, eficaz y gratuita: el servicio MEDIAPROP, que acaba de ponerse de nuevo en marcha en la Mancomunidad Interior de la Tierra del Vino (MITV).

Se trata de un programa de mediación promovido por la Generalitat Valenciana para acercar a la ciudadanía una alternativa extrajudicial que evita trámites largos y costosos. El objetivo es que las personas que puedan estar pensando en iniciar un proceso judicial puedan disponer de un espacio neutral para el diálogo y el acuerdo antes de llegar a los tribunales.

Aunque su sede se encuentra en la MITV, MEDIAPROP prestará asistencia itinerante en los nueve municipios de la comarca. Las personas interesadas en este servicio universal y gratuito pueden pedir cita a través del correo electrónico mancomunidad@tierradelvino.es o llamando al teléfono 96 217 35 86. Una vez solicitado el servicio, la persona profesional mediadora se desplazará hasta el municipio correspondiente para atender cada caso.

El servicio está financiado por la Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, que apuesta por los puntos MEDIAPROP como fórmula eficaz para acercar la justicia a la ciudadanía y reducir la carga de los juzgados.