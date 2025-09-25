Utiel renueva aceras, red de alumbrado y agua potable en la calle Alejandro García

El Ayuntamiento de Utiel continúa con las obras de mejora viaria en el municipio con la renovación de aceras y de la red de alumbrado y agua potable en la calle Alejandro García de Utiel por un importe superior a los 130.000 euros.

En concreto, esta actuación incluida en los Planes de Inversiones consiste en la restauración y reparación de la acera izquierda junto con la adecuación de accesibilidad urbana y la sustitución de la red de alumbrado público y la instalación de nuevo suministro de agua potable teniendo en cuenta el deficiente estado de conservación.

Obras en la calle Alejandro García. / Ayuntamiento de Utiel

Además, se procederá a sustituir los imbornales afectados y la instalación de canaletas de desagüe para evitar la entrada de aguas pluviales desde la vía pública.

Una intervención que redundará en la mejora de esta calle de especial tránsito en Utiel al tratarse de una vía de acceso principal al municipio.