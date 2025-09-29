Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel: "Estamos expectantes a la tarde, que es cuando se espera lo peor"

Numerosos municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 están en plena reconstrucción, lo que supone una preocupación añadida durante esta jornada de alerta roja en Valencia. Es el caso de Utiel, aunque hasta el momento "está todo tranquilo, sin incidentes graves", según expresa el alcalde Ricardo Gabaldón.

No obstante, Gabaldón manifiesta que "estamos expectantes a lo que pase a lo largo del día y durante la tarde, que es cuando se espera lo peor". Ante la previsión meteorológica, el consistorio ordenó ayer por la tarde la suspensión de todos los niveles de actividad lectiva en los centros municipales, la cancelación de las actividades lúdicas y deportivas (tanto en espacios cerrados como al aire libre), y el cierre de los parques, jardines, biblioteca y las instalaciones deportivas municipales.

Asimismo, tras su reunión del Cecopal, el Ayuntamiento de Utiel recomienda durante toda la alerta roja evitar desplazamientos; no transitar por zonas inundables; asegurar objetos en balcones y terrazas para evitar accidentes; que los vecinos que residen en plantas bajas cercanas al río suban a pisos superiores o se trasladen a viviendas de familiares más seguras; y estar atentos de la evolución de las alertas a través de canales oficiales como 112 GVA, AEMET o el propio ayuntamiento.