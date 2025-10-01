El Ayuntamiento de Utiel lanza la campaña “Tarjeta Utiel Comercial” que inyectará 72.000 euros en el municipio

El Ayuntamiento de Utiel, a través de la concejalía de Comercio, pone en marcha la campaña “Tarjeta Utiel Comercial” dirigida a estimular el consumo de proximidad, impulsar las compras en establecimientos del municipio y reactivar la economía local. Una campaña que ha contado con muy buena acogida en el sector comercial ya que se han adherido casi un centenar de establecimientos de diferentes áreas como alimentación, hostelería, electrodomésticos, moda y complementos , etc.

Las tarjetas de compra tienen un crédito de 100 euros que el ciudadano podrá adquirir por solo 50 euros ya que el resto del importe lo sufraga el ayuntamiento. Los únicos requisitos para adquirirla es estar empadronado en Utiel y ser mayor de edad (los 18 años los deben haber cumplido antes del 1 de septiembre de 2025).

Los beneficiarios podrán adquirir una tarjeta por persona ya que las unidades son limitadas y se podrán canjear en cualquier establecimiento adherido hasta el próximo 31 de octubre.

Solicitudes: Online o Presencial

Desde hoy mismo ya se pude solicitar cita previa para adquirir la tarjeta mediante formulario online o de forma presencial.

En el caso del trámite online, los interesados podrán solicitarla en este formulario. El pago se realizará directamente en la propia plataforma y la tarjeta podrán recogerla en la oficina de Caixa Popular Utiel ( C/ San Fernando,4) en el día y hora que se le haya asignado en la cita previa

Para la tramitación presencial, pueden solicitar cita previa aquío llamando a los teléfonos 671 54 71 07 / 637 83 83 20 y el abono ( pago con TPV) y la entrega de la tarjeta Utiel Comercial se realizará en las dependencias de la Casa de Cultura de Utiel en el día y hora reservados en la cita.

Una iniciativa puesta en marcha por el consistorio utielano para impulsar el consumo de proximidad estimulando la compra en los establecimientos del municipio y de este modo apoyarles tras el impacto de la dana.

La campaña “Tarjeta Utiel Comercial” cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Utiel y la Conselleria de Innovación Industria, Comercio y Turismo y la colaboración de Asociación de Industria y Comercio de Utiel, Fundación Horta Sud y Caixa Popular. En total, esta campaña supondrá una inyección de 72.000 euros en el sector económico utielano.