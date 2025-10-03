Un municipio de Valencia da un paso más en su lucha contra la prostitución y señalará los lugares donde se ejerce

La Diputació de València ha dado luz verde a 242 proyectos de Igualdad que desarrollarán ayuntamientos, mancomunidades y consorcios en las comarcas valencianas con una inversión global de más de un millón de euros.

Las ayudas serán para 228 ayuntamientos, 13 mancomunidades y el Consorcio Pactem Nord, que presentaron proyectos que en la mayoría de casos se dirigen a la actualización de planes de Igualdad y actividades enfocadas a las campañas del 8M y el 25N.

Ayudas para la igualdad

Con esta acción, la Diputació sigue "incrementando los recursos para políticas de Igualdad, que es uno de los ejes en todos los ámbitos de gestión de la institución", ha dicho la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, quien ha explicado que estas subvenciones tienen como objetivos principales el fomento de la Igualdad y la prevención de cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres.

La responsable de Igualdad ha puesto en valor el "constante" incremento de las ayudas, pero también "la intención de ofrecer todas las facilidades a los entes locales y asociaciones para que puedan aprovecharlas y contribuyan al frente común por la igualdad de oportunidades que vamos a seguir impulsando y reforzando desde la Diputació".

En total, hasta 13 mancomunidades se reparten algo más de 100.000 euros para poner en marcha sus propuestas. Entre ellas la de La Costera-La Canal, que elaborará un plan de igualdad con participación ciudadana y objetivos diversos, como la reducción de la brecha salarial, la prevención de la violencia machista y el fomento de una sociedad más justa y democrática.

La Mancomunidad Tierra del Vino, por su parte, impulsará un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en el entorno laboral del ente que servirá como marco normativo para la prevención, detección y actuación ante situaciones de acoso, así como formación especializada en violencia de género y violencia sexual dirigida al personal técnico y político.

Entre las propuestas de los ayuntamientos está la de Alaquàs, que ha proyectado los talleres formativos dirigidos a alumnado de Primaria 'Mujeres que hicieron historia: visibilizando el legado científico femenino'; y Torrent, que activará una campaña de sensibilización para eliminar la violencia contra las mujeres, utilizando soportes visuales, videos y redes sociales.

Entre los municipios de menor tamaño, l'Énova activará un protocolo de prevención, detección y actuación en materia de acoso sexual, además de poner en marcha un curso on line de igualdad e intervención interdisciplinaria en violencia contra las mujeres.

Por su parte, Benicolet actualizará su plan de igualdad y pondrá en marcha el programa 'Dones de Benicolet', que incluirá sesiones de trabajo de prevención y detección de violencia de género, educación en igualdad y refuerzo de la autoestima, la autonomía y la participación social.

Dos mujeres ejercen la prostitución en una calle de una gran ciudad. / MANU MITRU

Requena y su innovador programa

Entre los planes diseñados por los consistorios destaca uno: el de Requena. Allí se está trabajando en un programa de abolición de la prostitución que incluirá, entre otros datos, la estimación de mujeres en riesgo de ser captadas para la trata por redes locales y extranjeras, así como los lugares donde se produce la explotación sexual.

El plan ideado por Requena también contempla formar a operadores sobre la lacra de la prostitución y la trata, además de un plan de acción en el que se constituiría una Mesa Local Abolicionista y se diseñaría una estrategia de comunicación al respecto.

La principal novedad en la convocatoria de este año de la Diputació de València ha sido la inclusión de las mancomunidades y consorcios adheridos a la Red provincial contra la Violencia de Género.