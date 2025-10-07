Utiel continúa con labores intensivas de limpieza de alcantarillado y revisión de colectores
Los trabajos han comenzado en Barrio de San Isidro y seguirán durante las próximas semanas en las zonas especialmente afectadas por la dana
El Ayuntamiento de Utiel ha intensificado los trabajos de supervisión de la red de alcantarillado del municipio para minimizar el impacto que puedan tener la llegada de fuertes lluvias.
La intervención contempla labores de limpieza, desatasco e inspección de colectores de la red de alcantarillado en toda la localidad tras la dana del 29 de octubre de 2024.
En esta primera fase, los trabajos para mejorar la capacidad de drenaje han comenzado en el barrio de San Isidro y continuará en próximas semanas en calle Héroes del Tollo, Camino, zona de carretera N-III próxima a gasolinera y avenida del Deporte
De este modo, el consistorio utielano intervendrá de forma prioritaria en aquellas zonas en las que se han detectado mayores incidencias en la capacidad de desagüe tras los efectos devastadores de las inundaciones.
2 mil metros de tubería
En total, durante esta etapa se ha planificado la limpieza e inspección de casi 2.000 metros de tubería de la red de alcantarillado.
Esta actuación se engloba en tareas encaminadas a la mejora hidráulica del sistema de drenaje que el Ayuntamiento de Utiel está llevando para paliar los efectos provocados con precipitaciones intensas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Un hombre se electrocuta en l'Albufera mientras pescaba
- El rechazo a Mazón se mantiene y el 82% de encuestados pide su dimisión
- Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València
- Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
- «Mazón debe asumir la parte dura de la reconstrucción y no volver a presentarse»