Utiel continúa con labores intensivas de limpieza de alcantarillado y revisión de colectores

El Ayuntamiento de Utiel ha intensificado los trabajos de supervisión de la red de alcantarillado del municipio para minimizar el impacto que puedan tener la llegada de fuertes lluvias.

La intervención contempla labores de limpieza, desatasco e inspección de colectores de la red de alcantarillado en toda la localidad tras la dana del 29 de octubre de 2024.

En esta primera fase, los trabajos para mejorar la capacidad de drenaje han comenzado en el barrio de San Isidro y continuará en próximas semanas en calle Héroes del Tollo, Camino, zona de carretera N-III próxima a gasolinera y avenida del Deporte

De este modo, el consistorio utielano intervendrá de forma prioritaria en aquellas zonas en las que se han detectado mayores incidencias en la capacidad de desagüe tras los efectos devastadores de las inundaciones.

2 mil metros de tubería

En total, durante esta etapa se ha planificado la limpieza e inspección de casi 2.000 metros de tubería de la red de alcantarillado.

Esta actuación se engloba en tareas encaminadas a la mejora hidráulica del sistema de drenaje que el Ayuntamiento de Utiel está llevando para paliar los efectos provocados con precipitaciones intensas.