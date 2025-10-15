Pilar Bernabé, delegada del Gobierno: "9 de cada 10 euros invertidos en toda la zona de la dana son del Gobierno de España"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado durante esta mañana el municipio de Requena junto a su alcalde Mario Sánchez, para supervisar las obras de reconstrucción de la dana que están acometiendo en la localidad. "Una reconstrucción que está liderando el Gobierno de España en estos últimos meses y lo demostramos con números, ya que 9 de cada 10 euros invertidos en toda la zona de la dana son del Gobierno de España", ha afirmado la delegada.

En esta ocasión, Bernabé ha visitado la reconstrucción de la calzada y la rehabilitación estructural del puente sobre el río Magro en El Pontón.. Estas actuaciones se enmarcan dentro de las obras llevadas a cabo por el Gobierno de España para la recuperación de la N-330 y N-332 dañadas por la dana en Utiel y Requena en la provincia de Valencia y Talayuelas y Landete en la provincia de Cuenca, a las que se ha destinado cerca de 13 millones de euros. "Estamos reconstruyendo todo el puente de El Pontón, una carretera que tenía una situación estratégica porque está dentro del plan de emergencias de la central nuclear como zona de conexión".

En el caso concreto de la rehabilitación estructural del puente sobre el río Magro, se está ejecutando un puente de vigas prefabricadas de hormigón con una longitud de cerca de 26 metros por más de 10 metros de ancho. Además, se ha construido una protección con escollera de los taludes de aguas abajo.

"Estamos en un punto en el que el efecto de las inversiones del Gobierno de España se ve de manera clara y directa", expresa la delegada, ya que han invertido 76 millones de euros a la reconstrucción tras la dana de Requena, de los que 35 millones de euros son para sufragar el 100 % de la reparación de las infraestructuras municipales.

Inversiones totales

Por lo que respecta al Ministerio de Transportes, Pilar Bernabé manifiesta que la inversión en la zona dana alcanza los 400 millones de euros en recuperación de las infraestructuras viarias y ferroviarias tanto las que son de competencia estatal como las de competencias local o de la propia comunidad autónoma. “El Gobierno de España se prestó a ayudar y a colaborar y también a sufragar esos gastos para hacerlo todavía más rápido y más fácil. Por lo tanto, compromiso permanente y constante del Gobierno”, ha indicado Bernabé.

En total, “supone ya una inversión directa de más de 7.000 millones de euros en la provincia de Valencia. Más del 8,5 % del PIB de toda la provincia”, ha añadido.