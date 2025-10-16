La Mancomunidad Interior Tierra del Vino organiza una jornada sobre turismo, vino y ventas.

El próximo 30 de octubre, la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (MITV), a través de Adapt@+t, el programa de Empleo y Desarrollo Comarcal, ha preparado junto al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia (CEII), Rurable y Ruraltec, el Focus Pyme y Emprendimiento: "Turismo, Vino y Ventas: del reclamo local al mercado global" que se llevará a cabo en Venta del Moro.

Focus Pyme y Emprendimiento Utiel-Requena, Hoya de Buñol y La Serranía pretende impulsar el desarrollo económico y empresarial del territorio, fomentando la cooperación entre emprendedores, pymes y agentes del ecosistema. El encuentro busca poner en valor los recursos locales como elementos clave de diferenciación, captación de negocio y generación de riqueza.

La jornada comenzará con “La hora de las personas medias”, una charla del conferenciante y empresario Sergio Ayala. A través del humor y de su experiencia personal, Ayala se convertirá en el empujón necesario para aquellas personas que temen pasar a la acción.

El encuentro contará también con Alba Martínez, fundadora de Con Alma Rural y Ana Vila, fundadora de Vilasira. Ambas compartirán su experiencia en transformar la autenticidad de su entorno en una poderosa herramienta de atracción. Una conversación que pondrá de relieve el potencial del turismo y la hostelería rural como motores de identidad, diferenciación y negocio.

En la última sesión participarán Ana María Gómez, de Bodegas Gratias y Carlos García, de Bodegas Vicente Gandía para abordar los retos y oportunidades del sector vitivinícola desde dos escalas muy distintas: la bodega familiar ecológica y sostenible y la empresa referente en el sector con décadas de trayectoria. Ambos explicarán cómo se han abierto camino en los mercados nacionales e internacionales.

Focus Pyme y Emprendimiento es una iniciativa de CEEI Valencia, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+i), dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador.

