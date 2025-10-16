Utiel rinde tributo a lo mejor de la gastronomía en ‘Utiel Gastronómica’

El Paseo de la Alameda de Utiel acoge desde hoy viernes y hasta el próximo domingo la vigésimo octava edición de ‘Utiel Gastronómica’, una cita que reivindica el auténtico sabor de la gastronomía del interior y que este año cuenta con más de una treintena de expositores que pondrán en valor milenios de sabor en un municipio que ha encontrado, en sus reclamos culinarios, una plataforma para consolidarse como destino turístico de calidad en el interior de la provincia de Valencia.

Gran afluencia de público en Utiel Gastronómica. / ED

El evento arranca este viernes con la apertura del espacio en el que se ubicarán los puestos de los expositores, de entre los que destacan algunas de las mejores bodegas de la DO Utiel-Requena, restaurantes de prestigio, productores artesanos y espacios de alimentos gourmet. El recinto de la Alameda mantendrá sus puertas abiertas durante hoy viernes hasta las 24:00 horas, mañana sábado desde las 10:00 y hasta las 24:00 horas y el domingo 19 de 11:00 a 24:00 horas. Este año Utiel Gastronómica llega con un amplio programa de actividades con propuestas para todos los públicos. La cita comienza a las 12:30 horas con la apertura de la XXVIII Feria Utiel Gastronómica, y a continuación se celebrará la segunda edición del concurso de corte de jamón amateur. Ya por la tarde abrirá sus puertas la ‘Gastroludoteca’ y comenzará el ciclo de propuestas musicales con el grupo utielano ‘Sonrisa Vertical’.

Programación para todos los públicos

Para la jornada del sábado se reserva el grueso de una programación, de la que destacan, además de los talleres para menores y las catas de vinos, la final del concurso Gastrochef Junior, las catas comentadas de Miel Sierra Flor, Bodegas Utielanas y Bodegas Bruno Murciano o el showcooking del chef Manuel Rodríguez, del restaurante Meraki. Otras actividades destacadas en la jornada del sábado serán el maridaje de mariscos de Martín&Mary con los vinos de Bodegas Raíces Ibéricas, o el showcooking de elaboraciones pasteleras de El Cebo. La música la pondrá el grupo local Mistelas Band con una sesión de tardeo y la actuación del grupo utielano 45 RPM con versiones de clásicos del pop-rock nacional a partir de las 21:00 horas.

Restaurantes de renombre estarán presentes en Utiel Gastronómica. / ED

Para la jornada del domingo se han programado exposiciones de coches clásicos, el III concurso de corte de jamón profesional, el showcooking de los campeones del Concurso Internacional de Paella de Sueca de 2024 y las catas comentadas de Bodegas Palmera y Las Mercedes del Cabriel, además de la entrega de premios de los diferentes concursos celebrados durante todo el fin de semana. El colofón final de esta edición de Utiel Gastronómica llegará a las 19:00 horas con la actuación de la Orquesta Alaska on Tour como preámbulo de la clausura de esta XXVIII edición.

Showcooking del chef Manuel Rodríguez. / ED

El Ayuntamiento de Utiel ha reforzado su oferta turística durante este fin de semana con visitas guiadas por algunos de los rincones más típicos del casco urbano. ‘Utiel en tu Interior’ propone una ruta guiada por rincones desconocidos de la ciudad con enclaves como sus antiguos refugios y sus bodegas subterráneas. De este modo Utiel Gastronómica adquiere una dimensión que, si bien se basa en los sabores del interior, trasciende el mundo de la gastronomía para convertirse en la excusa perfecta para descubrir uno de los municipios con mayor encanto de la Comunitat Valenciana.

Para facilitar la afluencia de visitantes a la feria, la comisión organizadora pone en marcha la iniciativa ‘Bus a Utiel Gastronómica’, un bono viaje que, por tan sólo 15 euros, incluye el transporte en autobús Valencia-Utiel ida y vuelta junto a una degustación del stand de las Amas de casa y una copa y un plato para las degustaciones. El ‘Bus a Utiel Gastronómica’ ofrecerá trayectos de ida y vuelta con salida de València a las 11 horas y regreso a la capital el sábado a las 22 horas y el domingo a las 19 horas. Los tickets se pueden adquirir en www.agendautiel.es, donde también se pueden reservar plazas para los showcooking, catas y talleres que se celebran a lo largo del fin de semana.

Toda la información sobre esta vigésimo octava edición de la feria Utiel Gastronómica, los expositores participantes y la programación completa de actividades se puede consultar en https://www.utiel.es/es/evento/feria-utiel-gastronomica-2025 .