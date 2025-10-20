Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, destaca la implicación del sector agroalimentario en la Feria Utiel Gastronómica

Ayer cerraba sus puertas la XXVIII edición de la Feria Utiel Gastronómica con muy buen sabor de boca, tras un fin de semana intenso en el que la climatología ha permitido disfrutar de la amplia y variada agenda de eventos con maridaje de gastronomía y ocio.

“El viernes inauguramos la feria pendientes de la meteorología por la tormenta que precedió al acto pero finalmente hemos contado con un tiempo extraordinario durante todo el fin de semana , lo que ha permitido que hayamos podido saborear cada instante y compartir nuestra mejor gastronomía y tradiciones con cientos de visitantes . Mayores y pequeños han tenido su propio espacio en una feria con una amplia diversidad de actividades para todos los públicos”, apuntaba el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.

Tras el éxito de anteriores ediciones, el Ayuntamiento de Utiel volvía a organizar el concurso "GastroChef Junior" y los concursos de Corte de Jamón Amateur y Profesional. Convocatorias que de nuevo han contado con una gran acogida.

La II edición de Gastrochef Junior ha contado con la participación de más de una treintena de niños y niñas que disfrutaron aprendiendo a elaborar platos típicos y demostraron su imaginacion y creatividad culinaria .

En la III edición del Cortadores de Jamón Profesionales, Jesus Ángel Bueno, de Motilla del Palancar, se alzó con el primer premio; la segunda posición fue para Romualdo Antoni de Puçol ,que hizo triplete al conseguir el primer puesto en modalidad amateur y acceder a la fase profesional y también obtener el reconocimiento a mejor plato creativo. Y el tercer premio fue para el cortador profesional albaceteño, Carlos Olivas.

Una variada agenda

“Han sido tres días intensos en los que se han ofrecido miles de degustaciones y las empresas participantes han hecho gala de su buen hacer, compartiendo lo mejor de la gastronomía tradicional y moderna. Las catas comentadas y las demostraciones de cocina han tenido muy buena acogida al igual que las sesiones de música en directo que han animado cada jornada mientras disfrutabamos de las extraordinarias elaboraciones de las numerosas empresas del sector agroalimentario y de hostelería que han querido formar parte de nuestra feria", expresaba Gabaldón.

"Desde el Ayuntamiento de Utiel queremos trasladar nuestro agradecimiento a todos los participantes, tanto expositores como colaboradores, por su implicación y contribución a que Utiel Gastronómica siga creciendo y mostrando su capacidad de superación gracias al potencial de nuestra tierra, con una materia prima de calidad y la profesionalidad y pasión de sus productores ”, añade el alcalde de Utiel.