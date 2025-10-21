El Proyecto futUR proyecta a Utiel-Requena como referente en talento, innovación y desarrollo rural

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (MITV) participa en el proyecto futUR, una alianza estratégica con la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Diputació de València destinada a convertir la comarca de Utiel-Requena en un polo de talento, innovación y emprendimiento rural.

El programa persigue fortalecer la conexión entre universidad, empresas e instituciones locales, promoviendo la creación de nuevas oportunidades laborales y el desarrollo sostenible del territorio. La jornada de presentación de este proyecto se celebra este jueves 23 de octubre en la Finca Calderón Enoresort y está abierta a toda la ciudadanía, previa inscripción gratuita aquí.

“Estamos convencidos de que esta colaboración será muy fructífera. El proyecto futUR representa un esfuerzo común de todos los agentes de la sociedad para hacer prosperar nuestra comarca, contando con nuestro mejor talento”, ha señalado Luis Francisco López, presidente de la MITV.

El proyecto cuenta, además, con la colaboración de la Denominación de Origen Utiel-Requena y la Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez de Requena, reflejando el compromiso conjunto del sector público y privado con el progreso de la comarca.

Durante la jornada, se presentarán casos de éxito, experiencias inspiradoras y proyectos colaborativos. Todos ellos muestran cómo la unión entre conocimiento, innovación y compromiso local puede impulsar el desarrollo de las zonas rurales.

La MITV como agente dinamizador de la comarca

La colaboración con la UPV y la Diputació de València se materializa a través del equipo técnico del Proyecto de Empleo y Desarrollo Comarcal de la MITV, Adapt@+t, de forma que se facilita la obtención de información muy valiosa sobre tejido empresarial y productivo de la comarca, especialmente para la realización de diagnósticos que permitan conocer necesidades y demandas más urgentes para el desarrollo socioeconómico sostenible de la comarca.

Con el proyecto futUR, la MITV consolida su papel como agente dinamizador del desarrollo comarcal, apostando por un modelo de crecimiento que une innovación, conocimiento y territorio para fortalecer el futuro de la comarca Utiel-Requena.

El Proyecto Adapt@+t forma parte del Programa Empace 2025-2026 del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) y se enmarca dentro del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local firmado por la MITV junto a los nueve municipios que la integran: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.