Requena-Utiel trazará su hoja de ruta en el I Foro Más que Empresas

El Templo de San Nicolás de Requena acogerá el lunes, 27 de octubre, el I Foro Comarcal Requena-Utiel, enmarcado en la iniciativa ‘Más que Empresas’, organizada por Levante-EMV, con el impulso de la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), para recorrer las distintas comarcas valencianas y poner en valor a las empresas que impulsan la economía desde el territorio. El encuentro reunirá a representantes del sector empresarial, agrícola e institucional con el objetivo de analizar los retos y oportunidades de un territorio cuyo motor económico continúa siendo la industria vitivinícola.

El I Foro Comarcal Más que Empresas de Requena-Utiel abrirá con la intervención del alcalde de Requena, Mario Sánchez González, y se desarrollará en dos mesas de debate centradas en el impulso al asociacionismo empresarial y en la modernización de la viticultura. Ambas servirán para reflexionar sobre la situación económica y social de la comarca, un año después de la dana que afectó gravemente a cultivos, caminos rurales e infraestructuras.

Cooperación público-privada

La primera mesa, titulada ‘Impulso al asociacionismo empresarial y promoción económica de Requena’, reunirá a Rebeca García, presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena y representante de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), junto a responsables de San Benedetto; al director de la oficina de Requena de Caixa Popular, Ricardo Ruiz; la diputada provincial Nuria Campos y Elena García, de la directiva de la Asociación de Comerciantes de Requena.

La primera mesa abordará la necesidas de fortalecer la cooperación público-privada

El debate abordará la necesidad de fortalecer la cooperación entre empresas, instituciones y entidades financieras para consolidar un entorno favorable al emprendimiento. Desde la CEV se prevé destacar el papel de la elaboración de cava y vino como sector estratégico y elemento de proyección exterior para la comarca. Se pondrá de relieve cómo el trabajo conjunto entre bodegas, cooperativas y entidades locales ha permitido posicionar a Requena como una referencia en la producción de cava valenciano.

Viñedos en la comarca de Requena-Utiel. / ED

Por su parte, Caixa Popular explicará el compromiso de la entidad con la pequeña y mediana empresa del interior valenciano, mientras que desde San Benedetto se analizarán los desafíos que supone la retención de talento en territorios con menor densidad de población. También se abordará el papel de la colaboración público-privada como herramienta esencial para revitalizar el tejido productivo y frenar la despoblación.

Los representantes del comercio local expondrán la importancia del asociacionismo como vía para dinamizar el comercio de proximidad y fortalecer la identidad económica de Requena. En conjunto, la mesa busca poner en valor las alianzas que permiten que las empresas del interior mantengan su competitividad frente a los retos demográficos y de mercado.

Sostenibilidad e innovación

La segunda mesa, titulada ‘La viticultura del siglo XXI: de la ecología a la digitalización’, situará al vino y al cava en el centro de la reflexión. Participarán representantes del Comité de Agricultura Ecológica, Hidraqua, la Denominación de Origen Utiel-Requena y la cooperativa Coviñas, que agrupa a más de 3.000 familias productoras.

El debate girará en torno a la sostenibilidad, la innovación tecnológica y el relevo generacional en el sector. Coviñas expondrá su proceso de modernización en materia de sostenibilidad, digitalización y eficiencia energética, un camino que ha consolidado a la cooperativa como referente regional. También se repasará la recuperación de las explotaciones afectadas por la dana, un año después del temporal.

La DO Utiel-Requena pondrá el acento en la necesidad de impulsar la innovación como herramienta para llegar a nuevos públicos y reforzar la presencia del vino de la comarca tanto dentro como fuera de España. Asimismo, se abordará el reto de atraer a jóvenes al sector vitivinícola y promover un relevo generacional que garantice su continuidad.

La jornada concluirá con la intervención de Mari Àngels Ramón Llin sobre el sector primario

El Comité de Agricultura Ecológica explicará el crecimiento de la producción ecológica en la zona. En la misma línea, Hidraqua expondrá los proyectos que desarrolla en materia de digitalización y gestión eficiente del ciclo del agua, un recurso esencial para el sector agrario y agroalimentario de la comarca.

El encuentro concluirá con la intervención de Mari Àngels Ramón Llin, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana, quien repasará las políticas autonómicas orientadas a modernizar el sector primario y apoyar la transición hacia modelos más sostenibles. Desde el Ayuntamiento de Requena, la concejala de Promoción Económica, Patricia Pérez, será la encargada de cerrar la jornada .

Con esta nueva cita, Levante-EMV continúa su recorrido por el territorio valenciano tras pasar por La Safor, l’Horta Sud, La Ribera y Camp de Túria, y antes de visitar La Costera, Camp de Morvedre, la Vall d’Albaida, l’Horta Nord y La Marina.