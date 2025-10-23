El Ayuntamiento de Utiel inicia las obras de reasfaltado en el camino del cementerio
El proyecto cuenta con una inversión de 175.000 euros
El Ayuntamiento de Utiel continúa con las obras de mejora viaria en el municipio con la repavimentación y mejora del camino del cementerio de Utiel.
Hoy han comenzado los trabajos de reasfaltado que se desarrollarán con celeridad, con un plazo de ejecución estimado de 3 o 4 días. Se trata de una de las actuaciones prioritarias del Planes de Inversiones teniendo en cuenta la necesidad de adecuación de este camino por su deficiente estado de conservación.
El proyecto asciende a 175.000 euros y contempla el asfaltado del viario colindante al paseo, la señalización horizontal (pintura de paso de peatones, carga-descarga, etc.…), y la renovación de ciertos tramos centrales peatonales.
Demanda ciudadana
La intervención incluye la restauración de las calzadas deterioradas mediante el fresado de parte del vial y su reasfaltado con el fin de eliminar el estado de avanzado deterioro, en algunos casos provocado por las raíces de los árboles adyacentes que han levantado el firme.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Utiel adecua este vial de acceso al cementerio de Utiel con especial tránsito rodado, dando respuesta a la demanda ciudadana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
- Aviso amarillo por lluvias en el interior norte de Valencia con posible granizo