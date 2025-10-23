El Ayuntamiento de Utiel inicia las obras de reasfaltado en el camino del cementerio

El Ayuntamiento de Utiel continúa con las obras de mejora viaria en el municipio con la repavimentación y mejora del camino del cementerio de Utiel.

Hoy han comenzado los trabajos de reasfaltado que se desarrollarán con celeridad, con un plazo de ejecución estimado de 3 o 4 días. Se trata de una de las actuaciones prioritarias del Planes de Inversiones teniendo en cuenta la necesidad de adecuación de este camino por su deficiente estado de conservación.

El proyecto asciende a 175.000 euros y contempla el asfaltado del viario colindante al paseo, la señalización horizontal (pintura de paso de peatones, carga-descarga, etc.…), y la renovación de ciertos tramos centrales peatonales.

Demanda ciudadana

La intervención incluye la restauración de las calzadas deterioradas mediante el fresado de parte del vial y su reasfaltado con el fin de eliminar el estado de avanzado deterioro, en algunos casos provocado por las raíces de los árboles adyacentes que han levantado el firme.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Utiel adecua este vial de acceso al cementerio de Utiel con especial tránsito rodado, dando respuesta a la demanda ciudadana.