«Este foro es la semilla de la futura asociación de empresarios de Requena»

El Templo de San Nicolás de Requena fue el escenario escogido para la celebración del I Foro Comarcal Requena-Utiel, organizado por Levante-EMV y con el impulso de la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), cuyo objetivo es convertirse en un punto de encuentro del tejido empresarial y expertos para analizar el presente y el futuro de las compañías que operan desde nuestro territorio. En la jornada de ayer, instituciones y empresas se reunieron para compartir ideas e inquietudes y las conclusiones fueron de lo más interesantes.

El alcalde de Requena, Mario Sánchez, fue el responsable de la apertura del evento y durante su intervención expresó su deseo y voluntad de que este foro se convirtiera «en la semilla de una futura asociación de empresarios de Requena». Para que esta iniciativa sea factible, destacó que es imperante «facilitarle la vida a quien desea invertir», así como una modificación legislativa que en una zona como Requena pasa por una «mejora a nivel urbanístico, ya que no todas las empresas deben estar en los polígonos, sobre todo en lo que se refiere a las bodegas».

Tras la participación del primer edil, comenzó la primera mesa de expertos titulada ‘Impulso al asociacionismo empresarial y promoción económica de Requena’ que estuvo moderada por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València.

En este diálogo intervinieron Rebeca García, presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena; Riccardo Cianfanelli, director general de Agua Mineral San Benedetto; Ricardo Ruiz, director de la oficina de Caixa Popular de Requena; Nuria Campos, diputada provincial y teniente alcalde de Paterna; Elena García, miembro de la directiva de la Asociación de Comerciantes de Requena; y Francisco Bartual, director territorial de Hidraqua del grupo Veolia en la provincia de Valencia.

Durante la primera mesa redonda una de las ideas sobre la que se reflexionó fue la importancia de asociarse para llegar más lejos y ser más fuertes. Rebeca García defendió el asociacionismo como la clave para lograr objetivos: «Ha sido tremendamente positivo el estar asociado porque te sientes acompañado en algunas batallas. La unión hace tamaño y el tamaño es importante cuando quieres que te oigan», sentenció la presidenta de los elaboradores de cava.

Nuria Campos quiso compartir con los asistentes parte de las ideas y de la estrategia que siguen en el municipio donde es teniente de alcalde para potenciar la marca 'Paterna, ciudad de empresas', un ejemplo muy interesante y útil para la futura asociación de empresarios que se creará en Requena. «La colaboración público-privada es como una carrera de fondo, tiene que ser un plan constante y dinámico que se trabaja en el día a día».

Para Elena García, de la asociación de comerciantes del municipio, «es importante que salgamos de esta mesa siendo conscientes de que hay que ser consistentes en acercarnos a las empresas locales» que son al fin y al cabo las que hacen comunidad y de red social para los vecinos y vecinas.

Riccardo Cianfanelli, de Agua Mineral San Benedetto, puso el acento en dos cuestiones trascendentales: la primera de ellas en la necesidad de esmerarse para atraer y fijar el talento a la comarca; y la segunda en la de impartir ciclos formativos de electromecánica y digitalización en los centros educativos de la zona.

Para Ricardo Ruiz, de Caixa Popular, ser una entidad de cercanía es clave para crear arraigo: «Somos un grupo de personas unidas por un fin común y estamos aquí para algo más que para ganar dinero, queremos que parte nuestros beneficios reviertan en la sociedad».

Francisco Bartual, de Hidraqua, exhortó al tejido empresarial a trabajar intensamente en la digitalización de las industrias, en la economía circular y en ahondar en los planes de emergencia y sistemas de alerta temprana «para hacer un territorio más seguro y por tanto, más atractivo».

Atractivo para los jóvenes

La segunda mesa redonda llevó por título ‘La viticultura del siglo XXI: de la ecología a la digitalización’ y en ella intervinieron Vicente Faro, presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana; José Miguel Medina, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Utiel-Requena; y Jorge Srougi, director general de Coviñas.

El análisis del estado de la agricultura en general por ende, también de la viticultura, lleva a una situación preocupante: la ausencia de relevo generacional en el sector. Parte de la segunda mesa trató precisamente de este aspecto y de lo fundamental que resulta que las empresas se adapten al mercado con rapidez.

Para Faro «la viticultura del siglo XXI será la que mantenga la esencia y la tradición pero que sea capaz de moverse tan rápido como el mercado». Medina aseveró que el «problema principal es la falta de relevo generacional. No es un tema solo de rentabilidad económica, sino que falta cultura de cultivar la tierra».

Jorge Srougi insistió en «poner el foco en el agricultor y en acabar con las dos velocidades. Estamos hablando de digitalización y hay aldeas que no tienen los servicios de conexión básicos».

El cierre de esta última edición del Foro Más que Empresas requena-Utiel lo pusieron la directora general de Producción Agrícola y ganadera, Mari Àngels Ramón-Llin, quien resaltó que «en toda Requena-Utiel se dan las circunstancias para liderar este camino hacia la sostenibilidad y facilitar la incorporación de las nuevas generaciones de agricultores».

Por su parte la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comunicación y Riesgos Laborales, entre otras áreas, Patricia Pérez, concluyó el encuentro resaltando el papel de la administración en el acompañamiento al tejido empresarial «para que sus ideas puedan seguir desarrollándose».