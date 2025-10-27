El Proyecto Adapt@+t de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino inaugura un espacio divulgativo en las radios comarcales

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (MITV), a través de su Proyecto de Empleo y Desarrollo Comarcal, Adapt@+t, ha puesto en marcha un nuevo espacio divulgativo en las tres emisoras locales de la comarca: Radio Requena, Onda Requena y Radio Utiel.

Desde septiembre, el equipo técnico del proyecto participa periódicamente en la programación de estas emisoras con el objetivo de acercar a la ciudadanía toda la información relacionada con el empleo, la formación y el emprendimiento en la comarca.

En estos espacios radiofónicos, el equipo de Adapt@+t explica en profundidad los servicios que ofrece a la población, como son:

La orientación para la búsqueda de empleo y mejora de la empleabilidad.

para la y mejora de la empleabilidad. El asesoramiento a personas emprendedoras y apoyo en la creación de empresas .

a personas emprendedoras y apoyo en la . La formación de calidad para el empleo.

de calidad para el empleo. La información sobre ayudas y subvenciones disponibles en materia de empleo y empresa.

en materia de empleo y empresa. La asistencia en la contratación de personal cualificado para las empresas.

cualificado para las empresas. El acompañamiento en el relevo y traspaso de empresas y comercios viables, a través del Programa Reactivem.

De esta manera, cada mes la ciudadanía puede sintonizar sus radios locales para mantenerse informada sobre los recursos y oportunidades que ofrece el Proyecto Adapt@+t, obteniendo información útil y actualizada.

Los programas se integran dentro de la programación habitual de las tres emisoras locales, garantizando así un amplio alcance entre la población de la comarca. Además, todos los programas ya emitidos están disponibles en este enlace a la web de la MITV.

El Proyecto Adapt@+t forma parte del Programa Empace 2025-2026 del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) y se enmarca dentro del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local firmado por la MITV junto a los nueve municipios que la integran: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.